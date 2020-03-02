Количество зараженных коронавирусом в Британии выросло до 40 человек

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

Ранее британские власти обнародовали стратегию по борьбе с коронавирусом. В каждом министерстве появится ответственный за координацию усилий в этом направлении, будут выделены средства на информационную кампанию, заседания чрезвычайного правительственного комитета будут проводиться чаще. На данном этапе правительство придерживается стратегии "сдерживания": отдельные заразившиеся пациенты доставляются в больницу, а все их контакты подробно анализируются. Но на следующем этапе власти не исключают, что могут прибегнуть к более широким мерам для обеспечения общественной безопасности и снижения давления на Национальную службу здравоохранения.