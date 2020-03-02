В Армении у девяти человек исключили коронавирус

ЕРЕВАН, 2 мар – РИА Новости. Подозрения на коронавирус у девяти граждан Армении не подтвердились, сообщил в понедельник премьер Никол Пашинян.
Ранее глава армянского правительства сообщил, что медики ждут результатов девяти тестов на коронавирус.
"Министр здравоохранения только что проинформировал, что результаты тестов по всем девяти случаям отрицательные. У них простая простуда", - сказал Пашинян в видеообращении в Facebook.
Он также сообщил, что у граждан, которых поместили на карантин в одной из гостиниц в городе Цахкадзор, нет негативных изменений в состоянии здоровья. "У них нет температуры, и они, по сути, не больны", - сказал премьер.
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Коронавирус 1 марта был обнаружен у прибывшего из Ирана 29-летнего гражданина Армении, результаты анализа его супруги оказались отрицательными. По данным Минздрава, у заразившегося практически отсутствуют симптомы болезни и никакого лечения он не проходит. В данный момент в Армении изолированы 32 человека. Они помещены в гостиницу курортного города Цахкадзор.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.
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