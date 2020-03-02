Моргулов обсудил со спецпредставителем США ситуацию вокруг КНДР

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов в понедельник обсудил по телефону со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Биганом ситуацию вокруг Корейского полуострова, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.
"Обсуждались текущая ситуация вокруг Корейского полуострова и перспективы комплексного урегулирования проблем субрегиона", - отметили в МИД РФ.
Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.
С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.
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