В Европейской федерации журналистов оценили ситуацию со Sputnik Турция

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррез назвал действия турецких властей в отношении сотрудников Sputnik Турция актами чистого запугивания.
"Мы просим турецкие власти прекратить это преследование и, наоборот, принять меры по защите преследуемых журналистов", — заявил он.
Гутьеррез отметил, что федерация задается вопросом о возможной связи действий турецких националистов и полиции в отношении преследования журналистов.
Самих сотрудников Sputnik Турция он назвал жертвами обострения отношений между Анакрой и Московй.
"Нет ни одной объективной причины, которая оправдывала бы содержание данных лиц под стражей в эти выходные. У нас складывается впечатление, что турецкие власти запугивают журналистов, работающих на российские СМИ, с единственной целью оказать давление на Кремль", - отметил генсек Европейской федерации журналистов.
Гутьеррез призвал российские власти воздержаться от ответных шагов в отношении турецких СМИ, работающих в России.
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры журналистов Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и хотели выломать двери.
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Когда злоумышленники скрылись, сотрудники СМИ обратились в полицию. Позже стало известно, что их задержали. После дачи показаний в Дворце правосудия журналистов отпустили. Согласно протоколу допроса, турецкая прокуратура не нашла состава преступления в их действиях.
Как рассказала одна из журналисток, сотрудникам Sputnik предъявляли обвинения из-за статьи, которую они не писали.
"Еще нам говорили о каком-то видео на Youtube, которое якобы связано с поддержкой терроризма, но я его даже не видела и не понимаю, о чем речь", - сказала она.
Всех сотрудников Sputnik Турция освободили вскоре после телефонного разговора главы российского МИД Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу.