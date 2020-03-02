В Европейской федерации журналистов оценили ситуацию со Sputnik Турция

Журналисты у Дворца правосудия в Анкаре, куда привели трех задержанных сотрудников Sputnik Турция

"Мы просим турецкие власти прекратить это преследование и, наоборот, принять меры по защите преследуемых журналистов", — заявил он.

Гутьеррез отметил, что федерация задается вопросом о возможной связи действий турецких националистов и полиции в отношении преследования журналистов.

Самих сотрудников Sputnik Турция он назвал жертвами обострения отношений между Анакрой и Московй.

"Нет ни одной объективной причины, которая оправдывала бы содержание данных лиц под стражей в эти выходные. У нас складывается впечатление, что турецкие власти запугивают журналистов, работающих на российские СМИ, с единственной целью оказать давление на Кремль", - отметил генсек Европейской федерации журналистов.

Гутьеррез призвал российские власти воздержаться от ответных шагов в отношении турецких СМИ, работающих в России.

Когда злоумышленники скрылись, сотрудники СМИ обратились в полицию. Позже стало известно, что их задержали. После дачи показаний в Дворце правосудия журналистов отпустили. Согласно протоколу допроса, турецкая прокуратура не нашла состава преступления в их действиях.

Как рассказала одна из журналисток, сотрудникам Sputnik предъявляли обвинения из-за статьи, которую они не писали.

"Еще нам говорили о каком-то видео на Youtube, которое якобы связано с поддержкой терроризма, но я его даже не видела и не понимаю, о чем речь", - сказала она.