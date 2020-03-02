Корпорация МСП поддержала создание медицинского центра в Красноярске

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Корпорация МСП оказала гарантийную поддержку проекту по созданию в Красноярске медико-производственного центра реабилитации пациентов с челюстно-лицевыми дефектами, сообщает пресс-служба Корпорации.

Фонд региональных социальных программ "Наше будущее" предоставит ООО "Эпитетика" заем на 40 миллионов рублей по ставке 0% годовых на 10 лет. Средства будут предоставлены при обеспечении Корпорации МСП в виде гарантии на сумму 40 миллионов рублей. Общая стоимость проекта составляет 50 миллионов рублей, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, высокотехнологичный медико-производственный центр (МПЦ) "Эпитетика" будет предоставлять полный комплекс медицинской помощи по эпитетике и сопутствующим услугам, включая стоматологию и лор-заболевания.

Как ожидается, центр сможет ежегодно оказывать помощь более чем 240 пациентам. Новые производственные рабочие места будут созданы для 37 работников. На базе центра пройдут обучение свыше 5,4 тысяч человек по направлению "Эпитетика" и смежным специальностям. Реализация проекта обеспечит дополнительные поступления денежных средств во все уровни бюджетной системы и государственные внебюджетные фонды РФ в размере свыше 144 миллионов рублей.