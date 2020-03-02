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Корпорация МСП поддержала создание медицинского центра в Красноярске
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РИА Новости

Корпорация МСП поддержала создание медицинского центра в Красноярске

17:59 02.03.2020
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© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск, виды города, Коммунальный мост
Красноярск, виды города, Коммунальный мост
© РИА Новости / Александр Паниотов
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Корпорация МСП оказала гарантийную поддержку проекту по созданию в Красноярске медико-производственного центра реабилитации пациентов с челюстно-лицевыми дефектами, сообщает пресс-служба Корпорации.
Фонд региональных социальных программ "Наше будущее" предоставит ООО "Эпитетика" заем на 40 миллионов рублей по ставке 0% годовых на 10 лет. Средства будут предоставлены при обеспечении Корпорации МСП в виде гарантии на сумму 40 миллионов рублей. Общая стоимость проекта составляет 50 миллионов рублей, говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, высокотехнологичный медико-производственный центр (МПЦ) "Эпитетика" будет предоставлять полный комплекс медицинской помощи по эпитетике и сопутствующим услугам, включая стоматологию и лор-заболевания.
Как ожидается, центр сможет ежегодно оказывать помощь более чем 240 пациентам. Новые производственные рабочие места будут созданы для 37 работников. На базе центра пройдут обучение свыше 5,4 тысяч человек по направлению "Эпитетика" и смежным специальностям. Реализация проекта обеспечит дополнительные поступления денежных средств во все уровни бюджетной системы и государственные внебюджетные фонды РФ в размере свыше 144 миллионов рублей.
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С 2017 года Корпорация МСП развивает направление кредитно-гарантийной поддержки новых высокотехнологичных инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики. Гарантийная поддержка Корпорации в размере 8,5 миллиарда рублей, предоставленная с 2017 года субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим стартап-проекты, позволила компаниям привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 15,3 миллиарда рублей, напомнили в пресс-службе.
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Корпорация МСПКрасноярск
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