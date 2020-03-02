Путин продлил срок госслужбы на год замглавы МИД Богданову и Грушко

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок государственной службы сверх предельного возраста еще на год замглавы МИД РФ Михаилу Богданову и Александру Грушко, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной службе на один год: заместителю министра иностранных дел РФ Богданову Михаилу Леонидовичу; заместителю министра иностранных дел РФ Грушко Александру Викторовичу", - говорится в документе.
22 февраля, 10:30Правительство приняло поправки о рассмотрении споров на госслужбе