Путин продлил срок госслужбы на год замглавы МИД Богданову и Грушко

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной службе на один год: заместителю министра иностранных дел РФ Богданову Михаилу Леонидовичу; заместителю министра иностранных дел РФ Грушко Александру Викторовичу", - говорится в документе.