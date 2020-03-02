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Путин продлил срок госслужбы на год замглавы МИД Богданову и Грушко
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РИА Новости

Путин продлил срок госслужбы на год замглавы МИД Богданову и Грушко

17:58 02.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по наиболее актуальным международным проблемам
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по наиболее актуальным международным проблемам
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок государственной службы сверх предельного возраста еще на год замглавы МИД РФ Михаилу Богданову и Александру Грушко, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной службе на один год: заместителю министра иностранных дел РФ Богданову Михаилу Леонидовичу; заместителю министра иностранных дел РФ Грушко Александру Викторовичу", - говорится в документе.
Чиновник
22 февраля, 10:30
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Михаил БогдановМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр ГрушкоВладимир ПутинРоссияПолитика
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