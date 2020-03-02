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Путин поручил разработать проект о соблюдении правил русского языка
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РИА Новости

Путин поручил разработать проект о соблюдении правил русского языка

17:58 02.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 15 сентября разработать проект о контроле за соблюдением должностными лицами и государственными служащими правил современного русского языка.
"Правительству РФ разработать совместно с администрацией президента РФ и внести в Государственную думу Федерального собрания РФ проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О государственном языке РФ", предусматривающего совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного языка РФ на всей территории страны, осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых использование государственного языка РФ является обязательным", - говорится в перечне поручений президента по итогам заседания Совета по русскому языку.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 17:54
Путин поручил разработать программу по поддержке русского языка
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Владимир ПутинРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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