Путин поручил разработать проект о соблюдении правил русского языка

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 15 сентября разработать проект о контроле за соблюдением должностными лицами и государственными служащими правил современного русского языка.
"Правительству РФ разработать совместно с администрацией президента РФ и внести в Государственную думу Федерального собрания РФ проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О государственном языке РФ", предусматривающего совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного языка РФ на всей территории страны, осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых использование государственного языка РФ является обязательным", - говорится в перечне поручений президента по итогам заседания Совета по русскому языку.