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Киев запустил вещание на Крым и неподконтрольные территории Донбасса
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РИА Новости

Киев запустил вещание на Крым и неподконтрольные территории Донбасса

17:57 02.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПульт от телевизора
Пульт от телевизора
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Пульт от телевизора. Архивное фото
КИЕВ, 2 мар - РИА Новости. Украинский государственный развлекательно-информационный телеканал "Дом" начал тестовое вещание на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Крыму, заявила в понедельник и.о. генерального директора телеканала Юлия Островская на презентации.
"Приветствую вас на презентации нового телеканала "Дом", который с 1 марта вещает в тестовом режиме. Главная цель нашего канала – это возвращение политической, культурной и общественной жизни Украины в повестку дня граждан, которые проживают на временно оккупированных территориях", - заявила Островская.
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По ее словам, телеканал должен "пробуждать чувство единства" у жителей этих регионов. Островская сказала, что телеканал показывает пока контент украинских медиагрупп, своего контента он еще не производит, но намерен в будущем.
Она сказала, что у канала есть три корпункта, которые расположены в городах неподалеку от линии разграничения в Донбассе, однако отправлять корреспондентов на неподконтрольные территории пока не планируется.
Вместе с тем заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сказал, что телеканал доступен в формате цифрового эфирного вещания Т2. Спутниковой трансляции телеканала пока нет, но она есть в планах. Он также сказал, что на канале будет идти премиальный контент, в том числе фильмы, сериалы, ток-шоу, новости, а также спортивные трансляции.
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"Слава Украине" по-русски. Что Киев хочет сказать жителям Крыма и Донбасса
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Кирилл ТимошенкоДонбассРеспублика КрымУкраинаВ мире
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