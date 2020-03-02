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Религия и мировоззрение
2020-03-02T18:24+0300
https://ria.ru/20200302/1567001724.html
Михалков назвал идею упоминания Бога в Конституции справедливой
https://cdn22.img.ria.ru/images/155110/96/1551109646_0:14:3072:1742_1036x0_80_0_0_fd3526b913ac175e73f09d5a99e2924c.jpg
РИА Новости

Михалков назвал идею упоминания Бога в Конституции справедливой

17:57 02.03.2020 (обновлено: 18:24 02.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНикита Михалков
Никита Михалков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Никита Михалков. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Идея внести упоминание Бога в текст обновленной Конституции РФ справедлива, это никого не обидит, полагает известный режиссер Никита Михалков.
Тезисы про Бога будут изложены в отдельной статье третьей главы Конституции, но принцип светского государства останется в основном законе, заявил ранее РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию, сенатор Андрей Клишас.
"Я думаю, что если в гимне есть упоминание Бога, причем не обязательно Христа, - это огромная духовная мощь и сила для огромного количества людей, живущих в нашей стране и исповедующих разные религии. Это единое понятие, и я думаю, что это не может обидеть никого - ни мусульман, ни иудеев. И учитывая, что в словах гимна есть упоминание Бога - "хранимая Богом родная земля", - внесение этого понятия в Конституцию было бы справедливым", - заявил журналистам Михалков.
Государственная дума на пленарном заседании 23 января одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию РФ. Законопроект "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" был внесен в Госдуму 20 января. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура - общероссийское голосование.
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В понедельник профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству завершает прием поправок к законопроекту, второе чтение в Госдуме запланировано на 10 марта.
Согласно процедуре, по которой рассматривается законопроект о поправке в конституцию, президентскую инициативу не смогут принять без одобрения не менее чем 2/3 депутатов нижней палаты парламента, не менее 3/4 членов Совета Федерации и 2/3 региональных парламентов. После рассмотрения проекта в регионах поправку в конституции должен подписать президент. При этом, отмечал глава профильного комитета Павел Крашенинников, поскольку проект состоит из двух частей - самой поправки и процедурной части по общероссийскому голосованию, - в данном случае подписание президентом вводит в действие вторую статью, касающуюся голосования.
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Религия и мировоззрениеРелигияГолосование по поправкам в КонституциюНовости - Религия и мировоззрениеАндрей КлишасКонституция РФНикита МихалковРоссияОбщество
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