Михалков назвал идею упоминания Бога в Конституции справедливой

"Я думаю, что если в гимне есть упоминание Бога, причем не обязательно Христа, - это огромная духовная мощь и сила для огромного количества людей, живущих в нашей стране и исповедующих разные религии. Это единое понятие, и я думаю, что это не может обидеть никого - ни мусульман, ни иудеев. И учитывая, что в словах гимна есть упоминание Бога - "хранимая Богом родная земля", - внесение этого понятия в Конституцию было бы справедливым", - заявил журналистам Михалков.