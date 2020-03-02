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Правительство изменило правила установления квот в медицинские вузы
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РИА Новости

Правительство изменило правила установления квот в медицинские вузы

17:57 02.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с членами Совета палаты Совета Федерации РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с членами Совета палаты Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Потребности федеральных государственных медицинских учреждений будут учитывать при установлении квоты приема на целевое обучение в российские вузы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно постановлению правительства, пункт правил установления квоты, посвященный тому, что учитывается при ее установлении, дополняется абзацем, что также будут учитываться "потребности федеральных государственных учреждений, осуществляющих в качестве одного из видов деятельности медицинскую деятельность".
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Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил в новом учебном году изменить порядок приема студентов в медицинские вузы в части выделения целевых квот. По его словам, по специальности "лечебное дело" 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности "педиатрия" - 75%.
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