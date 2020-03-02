Правительство изменило правила установления квот в медицинские вузы

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил в новом учебном году изменить порядок приема студентов в медицинские вузы в части выделения целевых квот. По его словам, по специальности "лечебное дело" 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности "педиатрия" - 75%.