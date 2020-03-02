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В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
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РИА Новости

В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции

17:55 02.03.2020 (обновлено: 20:57 02.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по наиболее актуальным международным проблемам
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по наиболее актуальным международным проблемам
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Он уточнил, что поправки занимают 24 страницы.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
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В ЦИК рассказали о процедуре голосования по поправкам в Конституцию
В частности, предлагается сделать русский язык государственным как язык государствообразующего народа.
Также в президентских поправках содержится предложение указать в Конституции, что Россия — правопреемник СССР.
"Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопродолжателем Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации", — зачитал Володин президентские поправки.
Кроме того, в Конституции предлагается зафиксировать, что Россия, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, "передавших нам идеалы и веру в Бога".
Помимо этого, в поправках есть положение, запрещающее отчуждение территории страны.
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В свою очередь, вице-спикер Петр Толстой сообщил, что в поправках есть положение о браке.

"В последний день принятия поправок в Конституцию и в первый день Великого поста президент Владимир Владимирович Путин внес в Госдуму свои предложения. <...> Для меня же самым важным является предложение о закреплении в Основном законе понятия брака как союза мужчины и женщины".

Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
Петр Толстой
Также президент предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий не реже раза в год.
Кроме того, подчеркивается, что в России гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.
Второе чтение законопроекта в Госдуме запланировано на 10 марта.
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Поправки в Конституцию

В конце января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении.
Для проработки вопроса создали рабочую группу. По словам Путина, она получила уже порядка 900 предложений по поправкам в Конституцию.
Организовать подготовку к голосованию президент поручил ЦИК.
В Госдуме поддержали предложение провести голосование 22 апреля, этот день будет нерабочим.
Конституция РФ
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В комитет ГД поступило более 300 поправок в проект по Конституции
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Конституция РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Хоть бы в день рождения Ильича свои шоу с голосованием не устраивали.Для каждого жителя постсоветского пространства имя Ленин не пустой звук.
2 марта, 18:28
Жан Чери
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2 марта, 18:17
ISIldar Safiev
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