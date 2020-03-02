В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по наиболее актуальным международным проблемам

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

Он уточнил, что поправки занимают 24 страницы.

В частности, предлагается сделать русский язык государственным как язык государствообразующего народа.

Также в президентских поправках содержится предложение указать в Конституции, что Россия — правопреемник СССР.

"Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопродолжателем Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации", — зачитал Володин президентские поправки.

Кроме того, в Конституции предлагается зафиксировать, что Россия, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, "передавших нам идеалы и веру в Бога".

Помимо этого, в поправках есть положение, запрещающее отчуждение территории страны.

В свою очередь, вице-спикер Петр Толстой сообщил, что в поправках есть положение о браке.

"В последний день принятия поправок в Конституцию и в первый день Великого поста президент Владимир Владимирович Путин внес в Госдуму свои предложения. <...> Для меня же самым важным является предложение о закреплении в Основном законе понятия брака как союза мужчины и женщины". Петр Толстой

Также президент предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий не реже раза в год.

Кроме того, подчеркивается, что в России гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.

Второе чтение законопроекта в Госдуме запланировано на 10 марта.

Поправки в Конституцию

В конце января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении.

Для проработки вопроса создали рабочую группу. По словам Путина, она получила уже порядка 900 предложений по поправкам в Конституцию.

Организовать подготовку к голосованию президент поручил ЦИК.