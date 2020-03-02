Путин поручил разработать программу по поддержке русского языка

Также Путин поручил до 15 августа обеспечить актуализацию нормативных правовых актов РФ, направленных на поддержку и продвижение русского языка за рубежом, поддержку образования на русском языке за рубежом.

В документе указывается, что президент поручил также обеспечивать начиная с 2020 года финансовую, нормативно-правовую и организационную поддержку разработки, формирования и функционирования на базе Института русского языка имени В. В. Виноградова Российской академии наук государственной информационной системы (цифровой платформы) "Национальный словарный фонд", а также разработки и реализации программы федерального государственного бюджетного учреждения науки "Институт языкознания" Российской академии наук по сохранению и возрождению языков коренных народов России.