Путин поручил разработать программу по поддержке русского языка

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июля разработать и утвердить государственную программу по поддержке и продвижению русского языка за рубежом.
"Разработать и утвердить государственную программу Российской Федерации "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом", - говорится в перечне поручений президента по итогам заседания Совета по русскому языку.
Срок исполнения поручения - 15 июля 2020 года.
Также Путин поручил до 15 августа обеспечить актуализацию нормативных правовых актов РФ, направленных на поддержку и продвижение русского языка за рубежом, поддержку образования на русском языке за рубежом.
В документе указывается, что президент поручил также обеспечивать начиная с 2020 года финансовую, нормативно-правовую и организационную поддержку разработки, формирования и функционирования на базе Института русского языка имени В. В. Виноградова Российской академии наук государственной информационной системы (цифровой платформы) "Национальный словарный фонд", а также разработки и реализации программы федерального государственного бюджетного учреждения науки "Институт языкознания" Российской академии наук по сохранению и возрождению языков коренных народов России.
Доклад должен быть подготовлен до 1 сентября 2020 года, далее - один раз в полгода, говорится в перечне поручений.