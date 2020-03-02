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В Москве задержали мужчину, сообщавшего о "минированиях" в соцсети
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РИА Новости

В Москве задержали мужчину, сообщавшего о "минированиях" в соцсети

17:53 02.03.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Полицейские в Москве задержали приезжего мужчину, который в прямом эфире в соцсети рассказывал о "минировании" объектов в российских городах, сообщается на сайте столичного главка МВД России.
Сообщается, что в отдел полиции ОП "Китай-город" поступило сообщение о звонке неизвестного, который рассказал "о минировании нескольких объектов в разных городах". Подчеркивается, что при этом этот человек вел интернет-трансляцию в одной из соцсетей. На место происшествия незамедлительно были направлены полицейские и оперативные службы. В результате проверки опасных предметов обнаружено не было.
"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний приезжий мужчина. Гражданин был задержан.... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Вчера, 16:40
Плехановку эвакуировали после сообщения о минировании
ФСБ сообщала, что "почтовые террористы" использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ блокирует Роскомнадзор, однако волна пока не прекращается.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияПроисшествия
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