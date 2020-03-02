В Москве задержали мужчину, сообщавшего о "минированиях" в соцсети

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Полицейские в Полицейские в Москве задержали приезжего мужчину, который в прямом эфире в соцсети рассказывал о "минировании" объектов в российских городах, сообщается на сайте столичного главка МВД России

Сообщается, что в отдел полиции ОП "Китай-город" поступило сообщение о звонке неизвестного, который рассказал "о минировании нескольких объектов в разных городах". Подчеркивается, что при этом этот человек вел интернет-трансляцию в одной из соцсетей. На место происшествия незамедлительно были направлены полицейские и оперативные службы. В результате проверки опасных предметов обнаружено не было.

"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний приезжий мужчина. Гражданин был задержан.... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.