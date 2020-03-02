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2020-03-02T17:51+0300
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Германия впервые в истории не собрала виноград для "ледяного вина"
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РИА Новости

Германия впервые в истории не собрала виноград для "ледяного вина"

17:51 02.03.2020
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© AP Photo / Eckehard SchulzЗаснеженный виноград для ледяного вина в винодельческом объединении Фрейбург
Заснеженный виноград для ледяного вина в винодельческом объединении Фрейбург
© AP Photo / Eckehard Schulz
Заснеженный виноград для ледяного вина в винодельческом объединении Фрейбург. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Предыдущий, 2019 год войдет в историю как первый год, когда по всей Германии из-за теплой зимы не удалось собрать урожай винограда для производства "ледяного вина" (айсвайн, нем. - Eiswein), сообщил Немецкий институт вина (DWI).
"Из-за мягкой зимы ни в одном из винодельческих регионов Германии температура не опустилась до минус 7 градусов, минимально необходимых для сбора урожая винограда для производства ледяного вина. И в ближайшие дни тоже больше не ожидается морозных ночей", - заявил представитель DWI Эрнст Бюшер.
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Условия для производства "ледяного вина", которое изготавливается из винограда, замороженного на лозе, в последние годы все чаще становятся неоптимальными. Так, в 2017 году только семь производителей смогли собрать урожай для ледяного вина. Также большой редкостью считается айсвайн урожая 2014 года. Благоприятными для производителей этого десертного вина считались 2012 и 2015 годы, когда температура нередко опускалась ниже минус 10 градусов.
"Если в следующие годы теплые зимы участятся, ледяные вина из немецких винодельческих регионов скоро станут еще более ценной редкостью, которой они и так являются", - добавил Бюшер.
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Как отмечает DWI, на конкурсах ледяные вина регулярно получают высочайшие оценки, а на аукционах часто продаются за рекордную стоимость. К важнейшим зарубежным рынкам сбыта ледяного вина относят Японию и Китай, а также скандинавские страны и США.
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