Германия впервые в истории не собрала виноград для "ледяного вина"

"Из-за мягкой зимы ни в одном из винодельческих регионов Германии температура не опустилась до минус 7 градусов, минимально необходимых для сбора урожая винограда для производства ледяного вина. И в ближайшие дни тоже больше не ожидается морозных ночей", - заявил представитель DWI Эрнст Бюшер.

Условия для производства "ледяного вина", которое изготавливается из винограда, замороженного на лозе, в последние годы все чаще становятся неоптимальными. Так, в 2017 году только семь производителей смогли собрать урожай для ледяного вина. Также большой редкостью считается айсвайн урожая 2014 года. Благоприятными для производителей этого десертного вина считались 2012 и 2015 годы, когда температура нередко опускалась ниже минус 10 градусов.