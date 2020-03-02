В Индии госпитализировали итальянца с подозрением на коронавирус

Туристы в масках на одной из улиц Милана. Архивное фото

Туристы в масках на одной из улиц Милана

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. Турист из Турист из Италии госпитализирован в Индии с подозрением на коронавирус , образцы его крови направлены в Национальный институт вирусологии в Пуне для подтверждения, сообщил журналистам министр здравоохранения Раджастана Рагху Шарма.

Министр отметил, что первый образец крови прилетевшего 29 февраля туриста дал отрицательный результат, но его состояние ухудшилось. Второй анализ крови на коронавирус дал положительный результат.

"Поскольку в отчетах об испытаниях имеются различия, образцы были отправлены в Национальный институт вирусологии в Пуне для тестирования", - сказал Шарма журналистам местных изданий.

Ранее в понедельник власти Индии сообщили о двух новых случаях заболевания новым типом коронавируса: один заболевший прилетел из Италии, второй - из Дубаи. Их состояние стабильное.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус . ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.