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Назван автомобиль года
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РИА Новости

Назван автомобиль года

17:46 02.03.2020 (обновлено: 17:52 02.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектрокар Peugeot e-208
Электрокар Peugeot e-208
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Peugeot 208 стал победителем конкурса Car of the Year 2020, сообщается на сайте премии.
На звание лучшего автомобиля Европы также претендовали BMW 1-Series, Ford Puma, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 и Toyota Corolla. Голосование проводилось среди международного жюри, которое представляли 60 экспертов из 23 стран. Россияне отдали предпочтение Tesla Model 3 и Porsche Taycan.
Peugeot 208 впервые представили на женевском автосалоне в марте 2012 года, спустя четыре года автомобиль перестали продавать в России из-за низкого спроса.
"Европейский автомобиль года" — международная награда в области автостроения, присуждаемая группой профессиональных европейских автомобильных журналистов. Конкурс Car of the Year проводится с 1963 года.
Водитель автомобиля. Архивное фото
19 ноября 2018, 10:09
Россияне назвали лучшие автомобили
316964270
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Peugeot 208Peugeot (автомобиль)Женева (город)АвтоРоссия
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