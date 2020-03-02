Назван автомобиль года

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Peugeot 208 стал победителем конкурса Car of the Year 2020, сообщается на сайте премии.

На звание лучшего автомобиля Европы также претендовали BMW 1-Series, Ford Puma, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 и Toyota Corolla. Голосование проводилось среди международного жюри, которое представляли 60 экспертов из 23 стран. Россияне отдали предпочтение Tesla Model 3 и Porsche Taycan.

Peugeot 208 впервые представили на женевском автосалоне в марте 2012 года, спустя четыре года автомобиль перестали продавать в России из-за низкого спроса.