Сирийская армия ведет ожесточенные бои за город Саракеб в Идлибе

ИДЛИБ, 2 мар - РИА Новости. Правительственные войска Правительственные войска САР подавляют сопротивление террористических бандформирований в городе Саракеб провинции Идлиб и его окрестностях, армия ведет наступление под прикрытием артиллерии и авиации, передает корреспондент РИА Новости.

Ожесточенные бои идут как в жилых кварталах города, так и в окрестных деревнях. Террористов с воздуха поддерживают ударные турецкие беспилотники и артиллерия. Сирийская армия продолжает наступление.

В район боевых действий стягиваются дополнительные силы и тяжелая техника. Ранее взятая под контроль трасса Дамаск-Алеппо блокирована. Террористы небольшими группами предпринимают попытки пробраться максимально близко к дороге и ведут огонь по машинам.

Сирийские военные установили блокпосты на трассе и не пропускают гражданский транспорт из соображений безопасности. Стратегически важная автомагистраль впервые за семь лет была полностью деблокирована 22 февраля. Однако в пятницу дорогу вновь пришлось перекрыть из-за ожесточенных боев в окрестностях Саракеба.

Город Саракеб последние несколько лет считался одним из крупнейших оплотов террористов в провинции Идлиб. Расположенный на транспортной развязке Алеппо-Латакия и Дамаск-Алеппо город в последние недели неоднократно переходил под контроль от одной стороны к другой. Пятые сутки в районе Саракеба идут ожесточенные бои.

Террористы, воодушевленные поддержкой артиллерии и турецких ударных беспилотников, предприняли ряд безуспешных массированных атак в районе Саракеба.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.