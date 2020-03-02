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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-02T17:45+0300
https://ria.ru/20200302/1566994930.html
Сирийская армия ведет ожесточенные бои за город Саракеб в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564406051_0:111:1280:831_1036x0_80_0_0_6eb1b77f39b3ae833b9713bccd6bcacc.jpg
РИА Новости

Сирийская армия ведет ожесточенные бои за город Саракеб в Идлибе

17:45 02.03.2020
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© Фото : SANAПодразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
© Фото : SANA
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб. Архивное фото
ИДЛИБ, 2 мар - РИА Новости. Правительственные войска САР подавляют сопротивление террористических бандформирований в городе Саракеб провинции Идлиб и его окрестностях, армия ведет наступление под прикрытием артиллерии и авиации, передает корреспондент РИА Новости.
Ожесточенные бои идут как в жилых кварталах города, так и в окрестных деревнях. Террористов с воздуха поддерживают ударные турецкие беспилотники и артиллерия. Сирийская армия продолжает наступление.
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В район боевых действий стягиваются дополнительные силы и тяжелая техника. Ранее взятая под контроль трасса Дамаск-Алеппо блокирована. Террористы небольшими группами предпринимают попытки пробраться максимально близко к дороге и ведут огонь по машинам.
Сирийские военные установили блокпосты на трассе и не пропускают гражданский транспорт из соображений безопасности. Стратегически важная автомагистраль впервые за семь лет была полностью деблокирована 22 февраля. Однако в пятницу дорогу вновь пришлось перекрыть из-за ожесточенных боев в окрестностях Саракеба.
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Город Саракеб последние несколько лет считался одним из крупнейших оплотов террористов в провинции Идлиб. Расположенный на транспортной развязке Алеппо-Латакия и Дамаск-Алеппо город в последние недели неоднократно переходил под контроль от одной стороны к другой. Пятые сутки в районе Саракеба идут ожесточенные бои.
Террористы, воодушевленные поддержкой артиллерии и турецких ударных беспилотников, предприняли ряд безуспешных массированных атак в районе Саракеба.
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Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Военная обстановка в Идлибе
10920257
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Обострение ситуации в ИдлибеИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Поддержку террористов ничем оправдать нельзя. Позор Турции.
2 марта, 18:00
llevone2017
2010200
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