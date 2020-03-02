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Путин поручил утвердить нормы русского языка как государственного
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РИА Новости

Путин поручил утвердить нормы русского языка как государственного

17:45 02.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 июня издать документ, утверждающий нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка.
"Издать нормативный правовой акт, предусматривающий утверждение правительством Российской Федерации норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации", - говорится в перечне поручений президента по итогам заседания Совета по русскому языку.
Срок исполнения поручения - 15 июня 2020 года.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 17:27
Путин поручил создать при правительстве комиссию по русскому языку
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