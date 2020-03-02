Путин поручил утвердить нормы русского языка как государственного

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 июня издать документ, утверждающий нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка.
"Издать нормативный правовой акт, предусматривающий утверждение правительством Российской Федерации норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации", - говорится в перечне поручений президента по итогам заседания Совета по русскому языку.
Срок исполнения поручения - 15 июня 2020 года.