В Швейцарии рекомендовали отказаться от рукопожатий из-за коронавируса

ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария рекомендует отказаться от рукопожатий на время эпидемии нового коронавируса , чтобы предотвратить распространение заболевания, говорится на сайте Федерального офиса общественного здравоохранения страны.

Швейцария также подняла с желтого до самого высокого красного уровень информированности населения в связи с распространением вируса. В частности, выступают в силу три основных правила гигиены: важно тщательно мыть руки, кашлять и чихать в одноразовый бумажный платок, который необходимо сразу же выкинуть, либо в сгиб локтя, а также оставаться дома в случае высокой температуры или кашля. Среди других рекомендаций - избегать рукопожатия и, прежде чем идти в больницу, позвонить врачу.

По официальным данным, в Швейцарии в настоящий момент лабораторно подтверждены 24 случая заражения коронавирусом нового типа в 11 кантонах страны. Всего с подозрением на новый коронавирус были протестированы свыше 1,3 тысячи человек.

В рамках борьбы с распространением нового коронавируса правительство Швейцарии 28 февраля приняло решение о запрете до 15 марта всех массовых мероприятий, в которых участвует свыше 1000 человек. Под запрет попал женевский Международный автомобильный салон, который планировалось провести с 5 по 15 марта. Женевское отделение ООН также до 15 марта закрыло свои двери для посещения туристами.