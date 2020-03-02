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Интерпол отказался комментировать задержание экс-командира "Айдара"
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РИА Новости

Интерпол отказался комментировать задержание экс-командира "Айдара"

17:43 02.03.2020
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© РИА Новости / Евгений КотенкоЭкс-командир добровольческого батальона "Айдар" Сергей Мельничук
Экс-командир добровольческого батальона Айдар Сергей Мельничук
© РИА Новости / Евгений Котенко
ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Интерпол не комментирует информацию о задержании в Греции бывшего командира украинского националистического батальона "Айдар" Сергея Мельничука, сообщили РИА Новости в штаб-квартире организации в Лионе.
Ранее сообщалось, что в Греции был задержан бывший командир нацбатальона "Айдар", экс-депутат Верховной рады Сергей Мельничук. По словам самого Мельничука, его задержали по требованию РФ.
"Когда полиция одной из 194 стран-членов Интерпола делится информацией с генеральным секретариатом в Лионе относительно расследований или частных лиц, эта информация остается собственностью этой страны. Таким образом, Интерпол не комментирует конкретные случаи за исключением чрезвычайных обстоятельств и с разрешения соответствующей страны. Советуем вам обратиться к властям страны, имеющей отношение (к вопросу)", - сказали в пресс-службе Интерпола.
Батальон "Айдар" участвовал в военной операции в Донбассе. Его финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
20 февраля, 11:37
Интерпол отказался помогать России в деле экс-министра обороны Украины
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Сергей МельничукБатальон "Айдар"ИнтерполГрецияВ мире
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