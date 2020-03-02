Интерпол отказался комментировать задержание экс-командира "Айдара"

"Когда полиция одной из 194 стран-членов Интерпола делится информацией с генеральным секретариатом в Лионе относительно расследований или частных лиц, эта информация остается собственностью этой страны. Таким образом, Интерпол не комментирует конкретные случаи за исключением чрезвычайных обстоятельств и с разрешения соответствующей страны. Советуем вам обратиться к властям страны, имеющей отношение (к вопросу)", - сказали в пресс-службе Интерпола.