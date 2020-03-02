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В МВД Киргизии объяснили разгон митинга сторонников экс-депутата
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РИА Новости

В МВД Киргизии объяснили разгон митинга сторонников экс-депутата

17:40 02.03.2020
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БИШКЕК, 2 мар - РИА Новости. Разгон митинга сторонников экс-депутата Садыра Жапарова начался из-за провокаций со стороны протестующих, заявил в понедельник журналистам глава пресс-службы МВД Киргизии Бакыт Сейитов.
"Они перекрывали проезжую часть и кидали камни в сотрудников милиции, поэтому наши сотрудники вынуждены были начать разгон", - заявил он.
По словам Сейитова, пресс-служба пока не располагает информацией о точном числе задержанных участников митинга и о числе пострадавших. Известно, что несколько сотрудников милиции получили ранения от камней.
"Организаторы митинга обещали обеспечить мирное проведение митинга. Однако они не смогли контролировать своих сторонников. В ближайшее время действиям каждого из них будет дана юридическая оценка. Они ответят по закону", - заявил глава пресс-службы.
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Ранее около 800 сторонников экс-депутата собрались на центральной площади Бишкека Ала-Тоо и выдвинули ряд требований к власти, основное - немедленное освобождение Жапарова. В пресс-службе президента страны заявили, что власти рассмотрят требования митингующих. Однако расходиться протестующие не стали.
Вскоре после этого сотрудники правоохранительных органов начали силовой разгон митинга. Милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие забросали сотрудников правоохранительных органов камнями. Большая часть участников акции протеста разбежались по близлежащим улицам и дворам. Милиционеры отлавливали протестующих и отводили их в автозаки.
В настоящее время в центре столицы больших скоплений людей нет. Улицы патрулируются сотрудниками милиции. На проезжей части лежат камни и перевернутые мусорные баки. Некоторые магазины закрылись раньше времени.
Суд Киргизии приговорил Жапарова к 11 с половиной годам лишения свободы за захват заложников во время митинга 7 ноября 2013 года в Иссык-Кульской области. Тогда митингующими был захвачен в заложники и несколько часов удерживался в машине губернатор области Эмильбек Каптагаев.
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Садыр ЖапаровМВД КиргизииИссык-Кульская областьБишкекКиргизияВ мире
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