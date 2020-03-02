На территории Новолипецкого металлургического комбината возник пожар

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пожар начался на территории Новолипецкого металлургического комбината, возгорание тушат по повышенному номеру сложности, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"На территории металлургического завода горит реверсивный стан", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время пожару присвоен третий номер сложности.
Официальными комментариями РИА Новости пока не располагает.
Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основной бенефициар – Владимир Лисин.
Вчера, 17:29В Хабаровске локализовали пожар в автосервисе