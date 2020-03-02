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На территории Новолипецкого металлургического комбината возник пожар
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РИА Новости

На территории Новолипецкого металлургического комбината возник пожар

17:39 02.03.2020 (обновлено: 17:44 02.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной части
Сотрудник пожарной части
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пожар начался на территории Новолипецкого металлургического комбината, возгорание тушат по повышенному номеру сложности, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"На территории металлургического завода горит реверсивный стан", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время пожару присвоен третий номер сложности.
Официальными комментариями РИА Новости пока не располагает.
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РоссияНоволипецкий металлургический комбинатПроисшествия
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