"Детский мир" создал запасы товаров из-за коронавируса

"Мы подготовились к плохому сценарию и закупили дополнительные товары, если не ошибаюсь, даже игрушки - мы купили дополнительные запасы на примерно 2 миллиарда рублей, поместили на наш склад. То есть мы подготовились к достаточно плохой макроситуации. Даже если мы столкнемся с полной остановкой поставок из Китая, у нас есть достаточно запасов до конца августа", - сказал Чирахов в ходе телефонной конференции.