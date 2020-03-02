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"Детский мир" создал запасы товаров из-за коронавируса
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РИА Новости

"Детский мир" создал запасы товаров из-за коронавируса

17:38 02.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУнивермаг "Детский мир"
Универмаг Детский мир
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Универмаг "Детский мир" . Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, создал запасы товаров из-за распространения коронавируса в Китае - их хватит до конца августа, сообщил гендиректор ритейлера Владимир Чирахов.
"Мы подготовились к плохому сценарию и закупили дополнительные товары, если не ошибаюсь, даже игрушки - мы купили дополнительные запасы на примерно 2 миллиарда рублей, поместили на наш склад. То есть мы подготовились к достаточно плохой макроситуации. Даже если мы столкнемся с полной остановкой поставок из Китая, у нас есть достаточно запасов до конца августа", - сказал Чирахов в ходе телефонной конференции.
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По оценке "Детского мира", 50% продаваемых в сети товаров произведены в Китае. По словам главы сети, ритейлер обеспечил 95% товаров, которые понадобятся для продаж перед началом нового учебного года.
При этом, указал Чирахов, почти все китайские фабрики возобновляют выпуск товаров в соответствии со своими производственными планами. "В то же время с января мы начали закупать дополнительные товары, чтобы быть уверенными, что мы можем обеспечить продажи в высокий сезон перед началом учебного года", - сказал топ-менеджер.
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Группа "Детский мир" объединяет сети "Детский мир", ELC и ABC, магазины товаров для животных "Зоозавр". В феврале 2017 года компания провела IPO, в ноябре 2019 года - вторичное публичное размещение акций. После SPO АФК "Система" владеет 33,4% акций ритейлера, еще 9% принадлежит Российско-китайскому инвестиционному фонду (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation).
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаДетский мир (группа компаний)РоссияЭкономика
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