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На востоке Афганистана три мирных жителя погибли при взрыве
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РИА Новости

На востоке Афганистана три мирных жителя погибли при взрыве

17:37 02.03.2020
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© AP Photo / Rahmat GulПолиция в Афганистане
Полиция в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Полиция в Афганистане. Архивное фото
КАБУЛ, 2 мар - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, еще семь ранены в результате взрыва бомбы на футбольном поле в провинции Хост на востоке Афганистана, сообщил РИА Новости представитель местной полиции Адиль Хайдар.
"Бомба, заложенная в мотоцикле, взорвалась на футбольном поле в уезде Надир Шах Кот провинции Хост. В результате взрыва погибли три человека, еще семь ранены", - заявил он.
В свою очередь телеканал 1TV News сообщает, что ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за случившееся.
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Хост (провинция)АфганистанВ мире
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