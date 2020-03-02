На востоке Афганистана три мирных жителя погибли при взрыве

КАБУЛ, 2 мар - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, еще семь ранены в результате взрыва бомбы на футбольном поле в провинции Хост на востоке Афганистана, сообщил РИА Новости представитель местной полиции Адиль Хайдар.
"Бомба, заложенная в мотоцикле, взорвалась на футбольном поле в уезде Надир Шах Кот провинции Хост. В результате взрыва погибли три человека, еще семь ранены", - заявил он.
В свою очередь телеканал 1TV News сообщает, что ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за случившееся.