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2020-03-02T17:36+0300
https://ria.ru/20200302/1566989073.html
Авиакомпания Armenia приостановила рейсы в Тель-Авив
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РИА Новости

Авиакомпания Armenia приостановила рейсы в Тель-Авив

17:36 02.03.2020
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CC BY 2.0 / Papas Dos / EK-73736 B735 ArmeniaСамолет авиакомпании "Армения"
Самолет авиакомпании Армения
CC BY 2.0 / Papas Dos / EK-73736 B735 Armenia
ЕРЕВАН, 2 мар - РИА Новости. Авиакомпания Armenia отменила до 22 марта рейсы Ереван - Тель-Авив - Ереван из-за участившихся случаев возврата билетов и не исключает отмены полетов во французский Лион по той же причине, сообщил заместитель генерального директора компании Геворг Хачатрян.
"Руководство авиакомпании "Армения" приняло решение отменить до 22 марта включительно рейсы Ереван - Тель-Авив - Ереван в связи с последними событиями, в результате которых происходит значительный возврат билетов, а также учитывая призыв властей Израиля к своим гражданам воздерживаться от путешествий", - написал Хачатрян в Facebook. По его словам, пассажиры могут вернуть или обменять билеты без каких-либо штрафов.
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"В данный момент мы оцениваем ситуацию по Лиону. Официального сообщения от правительства Франции мы не получали, но если будет массовый возврат билетов, то, разумеется, (рейсы – ред.) будут отменены", - отметил Хачатрян.
Ранее минздрав Израиля призвал граждан отказаться от полетов в Италию, а также взвесить необходимость посещения других стран из-за коронавируса. Гражданам, вернувшимся из этой страны, предписано пройти двухнедельный карантин дома.
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Коронавирус был обнаружен 1 марта у прибывшего из Ирана 29-летнего гражданина Армении, результаты анализа его супруги оказались отрицательными. По данным минздрава, у заразившегося практически отсутствуют симптомы болезни и никакого лечения он не проходит. В данный момент в Армении изолированы 32 человека. Они помещены в гостиницу курортного города Цахкадзор.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаавиакомпания ArmeniaТель-АвивЕреванАрменияИзраильВ мире
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