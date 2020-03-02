Авиакомпания Armenia приостановила рейсы в Тель-Авив

ЕРЕВАН, 2 мар - РИА Новости. Авиакомпания Armenia отменила до 22 марта рейсы Ереван Тель-Авив - Ереван из-за участившихся случаев возврата билетов и не исключает отмены полетов во французский Лион по той же причине, сообщил заместитель генерального директора компании Геворг Хачатрян.

"Руководство авиакомпании "Армения" приняло решение отменить до 22 марта включительно рейсы Ереван - Тель-Авив - Ереван в связи с последними событиями, в результате которых происходит значительный возврат билетов, а также учитывая призыв властей Израиля к своим гражданам воздерживаться от путешествий", - написал Хачатрян в Facebook. По его словам, пассажиры могут вернуть или обменять билеты без каких-либо штрафов.

"В данный момент мы оцениваем ситуацию по Лиону. Официального сообщения от правительства Франции мы не получали, но если будет массовый возврат билетов, то, разумеется, (рейсы – ред.) будут отменены", - отметил Хачатрян.

Ранее минздрав Израиля призвал граждан отказаться от полетов в Италию, а также взвесить необходимость посещения других стран из-за коронавируса . Гражданам, вернувшимся из этой страны, предписано пройти двухнедельный карантин дома.

Коронавирус был обнаружен 1 марта у прибывшего из Ирана 29-летнего гражданина Армении, результаты анализа его супруги оказались отрицательными. По данным минздрава, у заразившегося практически отсутствуют симптомы болезни и никакого лечения он не проходит. В данный момент в Армении изолированы 32 человека. Они помещены в гостиницу курортного города Цахкадзор.