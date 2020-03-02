Медиафасад МИА "Россия сегодня" начал транслировать "Новости Победы"

"В течение дня наши войска на различных участках отбили свыше шестидесяти контратак. Взламывая оборону противника, советские части обходят его опорные пункты, а затем уничтожают вражеские гарнизоны", – говорится в вышедшей на экране выдержке из сводки Совинформбюро от 2 марта победного 45-го.

Крупнейший в столице медиафасад появился на головном офисе МИА "Россия сегодня" в 2018 году. На нем транслируются оперативные новости и фотографии корреспондентов РИА Новости и Sputnik из России и зарубежных стран, информация о погоде и пробках.