Медиафасад МИА "Россия сегодня" начал транслировать "Новости Победы"

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Сводки Советского Информбюро с полей сражений последних месяцев Великой Отечественной стали появляться на медиафасаде здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре. В рамках проекта "Новости Победы" ежедневно со 2 марта по 9 мая на гигантском экране будут транслироваться бюллетени о положении на фронтах в ту же дату 1945 года.
"В течение дня наши войска на различных участках отбили свыше шестидесяти контратак. Взламывая оборону противника, советские части обходят его опорные пункты, а затем уничтожают вражеские гарнизоны", – говорится в вышедшей на экране выдержке из сводки Совинформбюро от 2 марта победного 45-го.
Крупнейший в столице медиафасад появился на головном офисе МИА "Россия сегодня" в 2018 году. На нем транслируются оперативные новости и фотографии корреспондентов РИА Новости и Sputnik из России и зарубежных стран, информация о погоде и пробках.
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