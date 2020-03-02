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Медиафасад МИА "Россия сегодня" начал транслировать "Новости Победы"
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РИА Новости

Медиафасад МИА "Россия сегодня" начал транслировать "Новости Победы"

17:33 02.03.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловМедиафасад МИА "Россия сегодня" начал транслировать "Новости Победы"
Медиафасад МИА Россия сегодня начал транслировать Новости Победы
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Сводки Советского Информбюро с полей сражений последних месяцев Великой Отечественной стали появляться на медиафасаде здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре. В рамках проекта "Новости Победы" ежедневно со 2 марта по 9 мая на гигантском экране будут транслироваться бюллетени о положении на фронтах в ту же дату 1945 года.
"В течение дня наши войска на различных участках отбили свыше шестидесяти контратак. Взламывая оборону противника, советские части обходят его опорные пункты, а затем уничтожают вражеские гарнизоны", – говорится в вышедшей на экране выдержке из сводки Совинформбюро от 2 марта победного 45-го.
Крупнейший в столице медиафасад появился на головном офисе МИА "Россия сегодня" в 2018 году. На нем транслируются оперативные новости и фотографии корреспондентов РИА Новости и Sputnik из России и зарубежных стран, информация о погоде и пробках.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
Владимир Колокольцев
20 января, 13:14
Колокольцев наградил МИА "Россия сегодня"
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Россия сегодняНовости агентстваОбщество
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