Frontex начнет срочное пограничное вмешательство для помощи Греции

ВАРШАВА, 2 мар – РИА Новости. Агентство ЕС по охране границ Агентство ЕС по охране границ Frontex начнет срочное вмешательство на внешних границах Греции из-за потока мигрантов из Турции , говорится в сообщении организации, опубликованном в понедельник.

Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с ЕС. За прошедшие три дня было пресечено около 20 тысяч попыток нарушения границы. На границе находятся сотни полицейских, стянуты армейские подразделения.

Греция требует от Евросоюза (на основании пункта 3 статьи 78 Договора о функционировании ЕС) в ответ на чрезвычайную ситуацию в Греции в связи с притоком граждан третьих стран принять меры "в контексте солидарности между государствами-членами Европейского союза". Пункт 3 статьи 78 гласит, что в чрезвычайной ситуации, вызванной резким притоком мигрантов, совет министров ЕС может принять особые меры для поддержки затронутых стран.

"Исполнительный директор Frontex согласился сегодня начать срочное пограничное вмешательство, чтобы помочь Греции справиться с большим количеством мигрантов на ее внешних границах. Вчера вечером правительство Греции официально попросило Frontex начать срочное пограничное вмешательство на ее морских границах в Эгейском море", - говорится в сообщении.

Агентство уточняет, что "оперативное пограничное вмешательство предназначено для оказания немедленной помощи государству-члену ЕС, которое находится под исключительным давлением на своей внешней границе, особенно в связи с тем, что большое количество граждан стран, не входящих в ЕС, пытаются незаконно проникнуть на его территорию".

"Учитывая быстро развивающуюся ситуацию на внешних границах Греции с Турцией, я решил согласиться на срочное пограничное вмешательство, запрошенное Грецией. Это часть мандата Frontex по оказанию помощи государству-члену, столкнувшемуся с исключительной ситуацией, с просьбой о срочной поддержке офицерами и оборудованием из всех государств-членов ЕС и стран, ассоциированных с Шенгенской зоной", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора Frontex Фабриса Леггери.

В сообщении отмечается, что Frontex уже расширил возможности наблюдения на границах Греции и переводит офицеров из других операций для оказания немедленной помощи.

"В настоящее время Frontex тесно сотрудничает с Грецией, чтобы быстро завершить оперативный план быстрого пограничного вмешательства. Как только план будет согласован, Frontex попросит другие государства-члены ЕС и страны, ассоциированные с Шенгенской зоной, немедленно предоставить пограничников и другой соответствующий персонал из пула быстрого реагирования, указав соответствующие профили и количество офицеров от каждого", - говорится в сообщении.

Планируемые мероприятия, как ожидается, будут основаны "на пуле быстрого реагирования из 1500 офицеров и оборудования из стран-членов ЕС и стран, ассоциированных с Шенгенской зоной, которые должны предоставить офицеров и персонал в течение пяти дней и оборудование в течение 10 дней".