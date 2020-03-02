Frontex начнет срочное пограничное вмешательство для помощи Греции

Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с ЕС. За прошедшие три дня было пресечено около 20 тысяч попыток нарушения границы. На границе находятся сотни полицейских, стянуты армейские подразделения.
Греция требует от Евросоюза (на основании пункта 3 статьи 78 Договора о функционировании ЕС) в ответ на чрезвычайную ситуацию в Греции в связи с притоком граждан третьих стран принять меры "в контексте солидарности между государствами-членами Европейского союза". Пункт 3 статьи 78 гласит, что в чрезвычайной ситуации, вызванной резким притоком мигрантов, совет министров ЕС может принять особые меры для поддержки затронутых стран.
"Исполнительный директор Frontex согласился сегодня начать срочное пограничное вмешательство, чтобы помочь Греции справиться с большим количеством мигрантов на ее внешних границах. Вчера вечером правительство Греции официально попросило Frontex начать срочное пограничное вмешательство на ее морских границах в Эгейском море", - говорится в сообщении.
Агентство уточняет, что "оперативное пограничное вмешательство предназначено для оказания немедленной помощи государству-члену ЕС, которое находится под исключительным давлением на своей внешней границе, особенно в связи с тем, что большое количество граждан стран, не входящих в ЕС, пытаются незаконно проникнуть на его территорию".
"Учитывая быстро развивающуюся ситуацию на внешних границах Греции с Турцией, я решил согласиться на срочное пограничное вмешательство, запрошенное Грецией. Это часть мандата Frontex по оказанию помощи государству-члену, столкнувшемуся с исключительной ситуацией, с просьбой о срочной поддержке офицерами и оборудованием из всех государств-членов ЕС и стран, ассоциированных с Шенгенской зоной", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора Frontex Фабриса Леггери.
В сообщении отмечается, что Frontex уже расширил возможности наблюдения на границах Греции и переводит офицеров из других операций для оказания немедленной помощи.
"В настоящее время Frontex тесно сотрудничает с Грецией, чтобы быстро завершить оперативный план быстрого пограничного вмешательства. Как только план будет согласован, Frontex попросит другие государства-члены ЕС и страны, ассоциированные с Шенгенской зоной, немедленно предоставить пограничников и другой соответствующий персонал из пула быстрого реагирования, указав соответствующие профили и количество офицеров от каждого", - говорится в сообщении.
Планируемые мероприятия, как ожидается, будут основаны "на пуле быстрого реагирования из 1500 офицеров и оборудования из стран-членов ЕС и стран, ассоциированных с Шенгенской зоной, которые должны предоставить офицеров и персонал в течение пяти дней и оборудование в течение 10 дней".
Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".
1 марта, 18:27МИД Греции обвинил Турцию в дезинформации по беженцам