В Кишиневе протестующие требуют увеличения соцпомощи

КИШИНЕВ, 2 мар - РИА Новости. Бывшие участники приднестровского конфликта и сторонники объединения Бывшие участники приднестровского конфликта и сторонники объединения Молдавии Румынией в центре Кишинева требуют увеличения социальной помощи и настаивают на отставке главы министерства иностранных дел Аурелия Чокоя, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее бывшие участники приднестровского конфликта и сторонники интеграции с Румынией собрались в центре Кишинева у здания правительства. Они требуют отставки кабинета министров, недовольны социальной помощью, которая им предоставляется. Протестующие пытались прорваться в здание правительства, однако их оттеснили сотрудники полиции, в результате потасовки у входа было разбито окно. Премьер Молдавии Ион Кику пригласил бывших участников приднестровского конфликта на встречу, однако они отказались разговаривать без присутствия прессы.

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"Мы требуем срочной отставки министра иностранных дел Аурелия Чокоя, соблюдения закона о ветеранах, чтобы все ветераны получали минимум 500 леев (около 28 долларов, сейчас ветераны получают 17 долларов). Также мы ранее подали правительству список требований, этот митинг происходит из-за некомпетентности чиновников, которые не рассмотрели наши требования, их надо привлечь к ответственности", - заявил со сцены член Национального совета ветеранов Николай Гырбу.

Также протестующие настаивают на создании при правительстве подразделений, которые будут решать их проблемы. Это минимальный список требований протестующих, если он будет выполнен, то организаторы протеста обещают не настаивать на отставке правительства. В противном случае протест в центре Кишинева может стать бессрочным.

По словам протестующих, требование об отставке Чокоя связано с его недавним высказыванием о том, что во время приднестровского конфликта российские военные вмешались, чтобы "прекратить кровопролитие". Позже министр уточнил, что имел ввиду миротворцев.