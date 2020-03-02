Путин поручил создать при правительстве комиссию по русскому языку

"Образовать межведомственную комиссию по русскому языку при правительстве Российской Федерации, возложив на нее функции проведения экспертизы грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации, а также правил русской орфографии и пунктуации", - говорится в перечне поручений президента по итогам заседания Совета по русскому языку.