Путин поручил создать при правительстве комиссию по русскому языку

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 июня создать при правительстве комиссию по русскому языку для проведения экспертизы словарей и справочников.
"Образовать межведомственную комиссию по русскому языку при правительстве Российской Федерации, возложив на нее функции проведения экспертизы грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации, а также правил русской орфографии и пунктуации", - говорится в перечне поручений президента по итогам заседания Совета по русскому языку.
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