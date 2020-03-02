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Путин поручил создать при правительстве комиссию по русскому языку
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РИА Новости

Путин поручил создать при правительстве комиссию по русскому языку

17:27 02.03.2020 (обновлено: 17:37 02.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 июня создать при правительстве комиссию по русскому языку для проведения экспертизы словарей и справочников.
"Образовать межведомственную комиссию по русскому языку при правительстве Российской Федерации, возложив на нее функции проведения экспертизы грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации, а также правил русской орфографии и пунктуации", - говорится в перечне поручений президента по итогам заседания Совета по русскому языку.
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