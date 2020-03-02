В Китае провели первую пересадку легких переболевшему коронавирусом

Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй

ПЕКИН, 2 мар – РИА Новости. Группа китайских медиков провела первую в мире операцию по пересадке легких больного новым типом Группа китайских медиков провела первую в мире операцию по пересадке легких больного новым типом коронавируса COVID-19 , сообщает газета Global Times со ссылкой на оперировавшего хирурга.

Операцию, которая длилась пять часов, провел 29 февраля со своей командой известный эксперт в области трансплантации легких, заместитель главного врача Народной больницы Уси в провинции Цхянсу Чэнь Цзинъюй.

Операция была проведена 59-летнему пациенту, у которого 26 января был выявлен COVID-19.

После эндотрахеальной интубации, экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и медикаментозного лечения анализы пациента на вирусную нуклеиновую кислоту COVID-19 несколько раз показали отрицательный результат, однако нарушения функций легких, вызывных вирусом, имели необратимый характер. Донорские легкие были взяты у пациента после смерти головного мозга и доставлены в Уси в течение семи часов.

"После операции пациент уже пришел в сознание, важнейшие показатели состояния здоровья в норме, донорские легкие также функционируют нормально. Следующий для нас шаг – внимательное наблюдение за пациентом, проведение лечения в целях профилактики криза отторжения и инфекции", - приводит слова Чэнь Цзинъюя издание.

Врач отметил, что для проведения подобной операции необходимы несколько условий, в частности, когда жизнь пациента поддерживается искусственной вентиляцией легких в совокупности с ЕКМО, респираторная недостаточность обоих легких имеет необратимый характер; несколько тестов на нуклеиновую кислоту оказались отрицательными, другие органы больного должны функционировать нормально.

"Подобная операция несет очень много рисков, медицинский персонал должен работать в условиях с отрицательным давлением в защитных костюмах все время, что сложно как психологически, так и физически", - добавил врач. По его словам, этот опыт лечения может в дальнейшем помочь сократить количество тяжелых случаев, когда вирус приводит к пневмонии.