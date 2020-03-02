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В Китае провели первую пересадку легких переболевшему коронавирусом
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РИА Новости

В Китае провели первую пересадку легких переболевшему коронавирусом

17:26 02.03.2020
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© REUTERS / China DailyМедицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
© REUTERS / China Daily
ПЕКИН, 2 мар – РИА Новости. Группа китайских медиков провела первую в мире операцию по пересадке легких больного новым типом коронавируса COVID-19, сообщает газета Global Times со ссылкой на оперировавшего хирурга.
Операцию, которая длилась пять часов, провел 29 февраля со своей командой известный эксперт в области трансплантации легких, заместитель главного врача Народной больницы Уси в провинции Цхянсу Чэнь Цзинъюй.
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Операция была проведена 59-летнему пациенту, у которого 26 января был выявлен COVID-19.
После эндотрахеальной интубации, экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и медикаментозного лечения анализы пациента на вирусную нуклеиновую кислоту COVID-19 несколько раз показали отрицательный результат, однако нарушения функций легких, вызывных вирусом, имели необратимый характер. Донорские легкие были взяты у пациента после смерти головного мозга и доставлены в Уси в течение семи часов.
"После операции пациент уже пришел в сознание, важнейшие показатели состояния здоровья в норме, донорские легкие также функционируют нормально. Следующий для нас шаг – внимательное наблюдение за пациентом, проведение лечения в целях профилактики криза отторжения и инфекции", - приводит слова Чэнь Цзинъюя издание.
Врач отметил, что для проведения подобной операции необходимы несколько условий, в частности, когда жизнь пациента поддерживается искусственной вентиляцией легких в совокупности с ЕКМО, респираторная недостаточность обоих легких имеет необратимый характер; несколько тестов на нуклеиновую кислоту оказались отрицательными, другие органы больного должны функционировать нормально.
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"Подобная операция несет очень много рисков, медицинский персонал должен работать в условиях с отрицательным давлением в защитных костюмах все время, что сложно как психологически, так и физически", - добавил врач. По его словам, этот опыт лечения может в дальнейшем помочь сократить количество тяжелых случаев, когда вирус приводит к пневмонии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыКитайВ мире
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