Суд подтвердил приговор экс-депутату Госдумы за неуплату налогов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар - РИА Новости. Ростовский областной суд в понедельник подтвердил приговор бывшему депутату Госдумы, гендиректору ООО "Ростовский электрометаллургический заводъ" (РЭМЗ) Вадиму Варшавскому, осужденному за неуплату налогов, сообщил журналистам адвокат подсудимого.
В начале декабря прошлого года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Варшавского к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов на 490 миллионов рублей. Защита обжаловала приговор. Варшавский просил суд признать его невиновным.
"Срок отбывания наказания оставлен без изменения", - сказал адвокат.
По данным областного управления СК, с 2014 по 2015 годы гендиректор коммерческой организации включал в налоговую декларацию заведомо ложные сведения и в итоге уклонился от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 миллионов рублей.