В Болгарии отменили празднование Дня освобождения из-за коронавируса

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Власти Болгарии в связи с угрозой распространения коронавируса отменили официальный ритуал празднования 142-й годовщины независимости страны на вершине горы Шипка, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
День победного окончания освободительной войны 1877-1878 годов отмечают в Болгарии 3 марта. Кроме того, в этот день в стране национальный праздник - День освобождения от османского ига и восстановления болгарской государственности.
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Решение об отмене мероприятий было принято администрацией Старозагорской области, на территории которой находится Шипка, по рекомендации Национального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Хотя в Болгарии до сих пор не выявлено случаев заражения коронавирусом, в штабе полагают, что скопление в одном месте большого числа людей несет высокую эпидемиологическую угрозу. В настоящий момент в стране наблюдается неблагополучная ситуация с гриппом и ОРЗ.
На горе Шипка в 1877 году состоялось одно из самых важных сражений в русско-турецкой войне 1877—1878 годов. На ее вершине возвышается Памятник свободы, воздвигнутый в 1934 году на добровольные пожертвования болгарского народа.
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