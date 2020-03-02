В Болгарии отменили празднование Дня освобождения из-за коронавируса

Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента . Архивное фото

Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента

© AP Photo / Francois Mori Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Власти Власти Болгарии в связи с угрозой распространения коронавируса отменили официальный ритуал празднования 142-й годовщины независимости страны на вершине горы Шипка, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

День победного окончания освободительной войны 1877-1878 годов отмечают в Болгарии 3 марта. Кроме того, в этот день в стране национальный праздник - День освобождения от османского ига и восстановления болгарской государственности.

Решение об отмене мероприятий было принято администрацией Старозагорской области, на территории которой находится Шипка, по рекомендации Национального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Хотя в Болгарии до сих пор не выявлено случаев заражения коронавирусом, в штабе полагают, что скопление в одном месте большого числа людей несет высокую эпидемиологическую угрозу. В настоящий момент в стране наблюдается неблагополучная ситуация с гриппом и ОРЗ.