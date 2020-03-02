Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-03-02T17:24+0300
https://ria.ru/20200302/1566982004.html
Ученые назвали оптимальную схему питания
https://cdn24.img.ria.ru/images/155232/70/1552327049_0:0:1023:575_1036x0_80_0_0_7cf9fc013c3ece94fd90ead39a72a76f.jpg
РИА Новости

Ученые назвали оптимальную схему питания

17:24 02.03.2020
7608
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / pressmaster, Depositphotos / RangizzzЗдоровое питание по часам
Здоровое питание по часам
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / pressmaster, Depositphotos / Rangizzz
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Американские ученые изучили, как влияет график приема пищи на метаболические процессы, от которых зависит контроль веса человека — в частности, на сжигание жиров — и выяснили, что время приема пищи для похудения или просто поддержания здорового веса не менее важный фактор, чем калорийность пищи и объем физической нагрузки. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.
Считается, что баланс между прибавкой и потерей веса тела зависит, прежде всего, от того, что ест человек и насколько активный образ жизни он ведет. Американские ученые из Университета Вандербильта в Нашвилле, штат Теннесси выяснили, что не менее важно и то, когда он ест.
Внутренние биологические часы определяют время, когда пища, которую потребляет человек, расщепляется наилучшим образом. В разное время суток организм лучше сжигает те или иные вещества. Циркадный ритм организма запрограммирован так, что углеводы хорошо усваиваются в первой половине дня, а жиры сжигаются во время сна. Поэтому если сытно перекусывать перед сном, жиры не успеют разложиться и это задержит их сжигание.
Ученые провели беспрецедентный эксперимент. В течение двух сессий, по 56 часов каждая, несколько добровольцев, людей среднего и старшего возраста, не выходили из так называемой метаболической комнаты, расположенной в здании университета. В период проведения исследования ученые непрерывно оценивали у участников расход энергии, скорость метаболизма, коэффициенты дыхательного обмена, окисления углеводов и липидов.
Столовые приборы
7 декабря 2019, 10:41
Ученые выяснили, какой режим питания поможет похудеть
В течение обоих сеансов у участников был абсолютно одинаковый режим дня, сна и физической нагрузки. Питание также было одинаковым по количеству, набору продуктов и калорийности. Различие состояло только в режиме питания. В течение первой сессии участники получали завтрак — с 8:00 до 9:00, обед — с 12:30 до 13:30 и ужин — с 17:45 до 18:15; а во второй: вместо завтрака — только чашку чая или кофе без сахара, потом — обед и ужин в то же самое время, а перед сном, с 22:00 до 23:00 — поздний перекус, аналогичный по калорийности пропущенному завтраку.
Результаты показали, что во втором варианте еда из вечернего перекуса расщеплялась намного хуже, чем та же еда, съеденная во время завтрака, а жиры, потребляемые перед сном, откладывались, а не сжигались. При переходе ко сну сразу после позднего ужина организм начинал метаболизировать в первую очередь углеводы, а жиры оставлял "на потом".
Более того, ученые заметили, что во втором варианте, когда люди не завтракали, в течение дня у них наблюдалась повышенная тяга к сладкому и более высокий уровень сахара в крови.
Авторы делают вывод о том, что тем, кто хочет похудеть, не стоит ограничивать себя в еде во время завтрака. Более того, привычка убегать на работу натощак — очень вредная, так как при таком режиме, по наблюдению ученых, человек суммарно за день потребляет больше пищи.
Чем длиннее будет интервал между ужином и завтраком, тем лучше, считают исследователи. Такой режим питания поможет похудеть и предотвратит развитие метаболических расстройств. Особенно это важно для пожилых людей, у которых многие процессы обмена веществ и так нарушены в силу возраста.
Девушка с овощами на тарелке
19 февраля, 17:49РИА Наука
Ученые назвали самую эффективную диету против старения
3346212
Обсудить 1
РИА НаукаЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаСШАдиетаПитание
Рекомендуем
Мужчина за рулем кабриолета
Во все тяжкие. Ученые назвали признаки кризиса среднего возраста
Мужчина чувствует похмелье
Алкоголики поневоле. Почему организм начинает вырабатывать спиртное
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков рассказал о важности ответа Путина Эрдогану
Ученые в лаборатории
В России придумали, как управлять свойствами керамики
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Девушка придерживает рукой грудь
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
СМИ: в Подмосковье молодая модель погибла, подавившись шоколадом
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Психолог оценила реакцию блогера на трагедию в банном комплексе
Блины на масленичной ярмарке
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот
"Газпром" побеждает: Европа отказывается от американского СПГ
Самолет F-16 ВВС Турции
Источник рассказал о турецких истребителях, сбивших сирийские самолеты
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10В НП "ГЛОНАСС" разрабатывают сервис для оповещения о свободных полосах
06:04В Россию вернулись задержанные в аэропорту Сеула россияне
06:03Люблинский суд Москвы проведет прения сторон по делу "Нового величия"
05:59Суд в США "реанимировал" дело об электронной переписке Хиллари Клинтон
05:55В США рассказали о планах испытать перехватчик гиперзвукового оружия
05:54Израильский министр заявил, что четвертые выборы будут нелегитимны
05:50В России создается новый полицейский бронеавтомобиль
05:41В КНДР заявили, что в понедельник провели артиллерийские учения
05:36Эксперты назвали пятерку наиболее подверженных кибератакам отраслей
05:25В ЕАО ученые исследуют тигров для создания "коридора" в Китай
05:20Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone
05:16Нетаньяху во вторник обсудит с правыми партиями формирование кабмина
05:07В Saxo Bank рассказали о перспективах конопляного бизнеса
04:54В Башкирии заключенным предложили есть съедобными ложками
04:51Нетаньяху прокомментировал данные exit poll
04:44В Забайкалье полностью восстановили движение на месте схода 12 вагонов
04:41Космонавты будут добираться на орбиту на "Ангаре" дольше, чем Гагарин
04:39Вышедший из президентской гонки демократ Буттиджич поддержал Байдена
04:33В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 28 человек
04:28Исследование выявило рост среднего размера ипотеки в России
Лента новостейМолния