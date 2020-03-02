В ДНР отвергли обвинения силовиков в обстреле населенного пункта

ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики отвергла обвинения украинских силовиков в обстреле подконтрольного Киеву населенного пункта Красногоровка в пригороде Донецка.
Ранее украинские силовики заявили, что в результате обстрелов со стороны ополченцев населенного пункта Красногоровка получила ранения женщина.
В свою очередь в Народной милиции ДНР заявили, что вооруженные силы Украины готовили в данном районе провокацию с использованием минометов калибром 120 миллиметров. По данным ведомства, обстрел со стороны силовиков нейтральной территории вблизи Красногоровки начался после прибытия на позиции представителей средств массовой информации. Часть выпущенных боеприпасов упала возле окопов подразделений силовиков, а часть - в жилые кварталы населенного пункта Красногоровка.
"К сожалению, украинская провокация в очередной раз заставила пролиться кровь мирного жителя. В результате падения и разрыва одной из мин в жилых кварталах Красногоровки получила осколочные ранения мирная жительница... Несмотря на своевременный доклад украинских корректировщиков огня о промахе и взрыве мины в жилом квартале, обстрел продолжался еще 15 минут", - заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
В ведомстве призвали специальную мониторинговую миссию ОБСЕ зафиксировать факт "самообстрела" со стороны украинских силовиков.