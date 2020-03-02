Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-02T17:18+0300
https://ria.ru/20200302/1566978329.html
В ДНР отвергли обвинения силовиков в обстреле населенного пункта
https://cdn23.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1036x0_80_0_0_a9fab07c17cbf0727bce6458102f1f23.jpg
РИА Новости

В ДНР отвергли обвинения силовиков в обстреле населенного пункта

17:18 02.03.2020
135
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики отвергла обвинения украинских силовиков в обстреле подконтрольного Киеву населенного пункта Красногоровка в пригороде Донецка.
Ранее украинские силовики заявили, что в результате обстрелов со стороны ополченцев населенного пункта Красногоровка получила ранения женщина.
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова
Вчера, 15:00
В ДНР заявили о невозможности провести обмен пленными в марте
В свою очередь в Народной милиции ДНР заявили, что вооруженные силы Украины готовили в данном районе провокацию с использованием минометов калибром 120 миллиметров. По данным ведомства, обстрел со стороны силовиков нейтральной территории вблизи Красногоровки начался после прибытия на позиции представителей средств массовой информации. Часть выпущенных боеприпасов упала возле окопов подразделений силовиков, а часть - в жилые кварталы населенного пункта Красногоровка.
"К сожалению, украинская провокация в очередной раз заставила пролиться кровь мирного жителя. В результате падения и разрыва одной из мин в жилых кварталах Красногоровки получила осколочные ранения мирная жительница... Несмотря на своевременный доклад украинских корректировщиков огня о промахе и взрыве мины в жилом квартале, обстрел продолжался еще 15 минут", - заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
В ведомстве призвали специальную мониторинговую миссию ОБСЕ зафиксировать факт "самообстрела" со стороны украинских силовиков.
Украинский военнослужащий
Вчера, 15:11
Силовики 90 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
101040
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕДонецкая Народная РеспубликаКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Беспорядки в Нью-Дели
В Нью-Дели число погибших в беспорядках возросло до 46, сообщили СМИ
Сотрудник полиции
В Башкирии начали проверку видео, где мужчина ранил собаку ножом
Сотрудники ОМОН ГУВД Московской области из Сергиева Посада, погибшие в Чеченской республике 2 марта 2000 года
Гибель бойцов Сергиево-Посадского ОМОНа в Чечне (2000)
Последствия ДТП на 335-м километре автодороге М7 Волга в городе Гороховец Владимирской области
Трое пострадавших в ДТП под Владимиром находятся в тяжелом состоянии
Американские военнослужащие в противогазах. Война в Южном Вьетнаме
Война во Вьетнаме 1964-1975 годов
Полицейские на месте захвата заложников в торговом центре Virra в Маниле
На Филиппинах один человек пострадал при захвате заложников в ТЦ
Сотрудники ОБСЕ в зоне отведения сил на Донбассе
ЛНР призвала ОБСЕ препятствовать силовикам в обстрелах Донбасса
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Игрушка в палате детской больницы
Врач оценил состояние мальчика, которого пыталась убить мать в Казани
Окно жилого дома, разбитое осколком снаряда, в Донбассе
В ЛНР заявили о минометном обстреле поселка в Донбассе
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС призвал провести встречу по Сирии
Телевидение
Эксперты оценили запуск Киевом вещания для неподконтрольных территорий
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Эксперт: РФ права, отказывая в гарантиях безопасности турецкой авиации
Гаити
СМИ: в Порт-о-Пренсе не менее восьми человек погибли при стрельбе
Виталий Ромас
Задержанный в ЛНР стрингер "России сегодня" попал в базу "Миротворца"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10В НП "ГЛОНАСС" разрабатывают сервис для оповещения о свободных полосах
06:04В Россию вернулись задержанные в аэропорту Сеула россияне
06:03Люблинский суд Москвы проведет прения сторон по делу "Нового величия"
05:59Суд в США "реанимировал" дело об электронной переписке Хиллари Клинтон
05:55В США рассказали о планах испытать перехватчик гиперзвукового оружия
05:54Израильский министр заявил, что четвертые выборы будут нелегитимны
05:50В России создается новый полицейский бронеавтомобиль
05:41В КНДР заявили, что в понедельник провели артиллерийские учения
05:36Эксперты назвали пятерку наиболее подверженных кибератакам отраслей
05:25В ЕАО ученые исследуют тигров для создания "коридора" в Китай
05:20Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone
05:16Нетаньяху во вторник обсудит с правыми партиями формирование кабмина
05:07В Saxo Bank рассказали о перспективах конопляного бизнеса
04:54В Башкирии заключенным предложили есть съедобными ложками
04:51Нетаньяху прокомментировал данные exit poll
04:44В Забайкалье полностью восстановили движение на месте схода 12 вагонов
04:41Космонавты будут добираться на орбиту на "Ангаре" дольше, чем Гагарин
04:39Вышедший из президентской гонки демократ Буттиджич поддержал Байдена
04:33В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 28 человек
04:28Исследование выявило рост среднего размера ипотеки в России
Лента новостейМолния