В ДНР отвергли обвинения силовиков в обстреле населенного пункта

"К сожалению, украинская провокация в очередной раз заставила пролиться кровь мирного жителя. В результате падения и разрыва одной из мин в жилых кварталах Красногоровки получила осколочные ранения мирная жительница... Несмотря на своевременный доклад украинских корректировщиков огня о промахе и взрыве мины в жилом квартале, обстрел продолжался еще 15 минут", - заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.