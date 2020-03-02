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В Сети появился трейлер фильма "Стрельцов" с Александром Петровым
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РИА Новости

В Сети появился трейлер фильма "Стрельцов" с Александром Петровым

18:24 02.03.2020
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. На YouTube был опубликован второй трейлер спортивной драмы "Стрельцов" с Александром Петровым в главной роли.
Эдуард Стрельцов (Стрельцов) — звезда советского футбола. Его любит вся страна. Но за два дня до Чемпионата мира завистники подставляют спортсмена — рушат его репутацию. Теперь главный герой должен заново заслужить народную любовь и доказать, что он настоящий чемпион.
Картину снял 27-летний режиссер Илья Учитель ("Огни большой деревни").
В фильме снялись: Александр Яценко, Виктор Добронравов, Стася Милославская и другие.
Выход картины в российском прокате запланирован на 16 апреля.
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