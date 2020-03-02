В Ростове-на-Дону проверяют информацию о стриптизе для чиновницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Управление торговли и бытового обслуживания Управление торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону организует проверку информации о том, что для начальника отдела на праздник заказали стриптизера, сообщил РИА Новости и.о. начальника управления Олег Руденко.

Ранее в Сети появилась информация, что начальнику отдела организации торговли в управлении торговли и бытового обслуживания Наталье Прилепиной на корпоратив в честь Дня работника торговли заказали стриптизера.

"Я об этом сам узнал вчера. Сотрудник, о котором мы говорим, ушла на больничный", - сказал Руденко.

Он отметил, что вопрос не может разрешиться в ее отсутствие.

"По выходу из больничного будет проводиться проверка. Какого уровня, еще не могу вам сказать", - добавил собеседник агентства.