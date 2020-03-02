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В Ростове-на-Дону проверяют информацию о стриптизе для чиновницы
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РИА Новости

В Ростове-на-Дону проверяют информацию о стриптизе для чиновницы

17:15 02.03.2020
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© Фото : Официальный портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-ДонуНаталия Прилепина
Наталия Прилепина
© Фото : Официальный портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону
Наталия Прилепина. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Управление торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону организует проверку информации о том, что для начальника отдела на праздник заказали стриптизера, сообщил РИА Новости и.о. начальника управления Олег Руденко.
Ранее в Сети появилась информация, что начальнику отдела организации торговли в управлении торговли и бытового обслуживания Наталье Прилепиной на корпоратив в честь Дня работника торговли заказали стриптизера.
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"Я об этом сам узнал вчера. Сотрудник, о котором мы говорим, ушла на больничный", - сказал Руденко.
Он отметил, что вопрос не может разрешиться в ее отсутствие.
"По выходу из больничного будет проводиться проверка. Какого уровня, еще не могу вам сказать", - добавил собеседник агентства.
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При этом он отметил, что День работника торговли отмечают в июле. После выхода сотрудницы из больничного, по словам Руденко, планируется установить, соответствует ли информация о стриптизе действительности, и если да, то когда это произошло и кем было организовано.
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