Лавров обсудил с лидером ХАМАС ситуацию вокруг сектора Газа

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник провел переговоры в Москве с лидером ХАМАС Исмаилом Ханией, стороны обсудили пути восстановления палестинского национального единства на политической платформе Организации освобождения Палестины и ситуацию вокруг сектора Газа, сообщили в МИД России.

"В ходе встречи были предметно обсуждены пути восстановления палестинского национального единства на политической платформе Организации освобождения Палестины. Рассмотрены также различные аспекты складывающейся ситуации вокруг сектора Газа, в том числе в контексте усилий по достижению прочного и комплексного ближневосточного урегулирования на международно признанной правовой базе", - говорится в сообщении.

Кроме того, в понедельник, по данным МИД России, состоялись консультации с Ханией спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаила Богданова.

Президент США Дональд Трамп 28 января 2020 года представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.