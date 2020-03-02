Лавров обсудил с лидером ХАМАС ситуацию вокруг сектора Газа

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник провел переговоры в Москве с лидером ХАМАС Исмаилом Ханией, стороны обсудили пути восстановления палестинского национального единства на политической платформе Организации освобождения Палестины и ситуацию вокруг сектора Газа, сообщили в МИД России.
"В ходе встречи были предметно обсуждены пути восстановления палестинского национального единства на политической платформе Организации освобождения Палестины. Рассмотрены также различные аспекты складывающейся ситуации вокруг сектора Газа, в том числе в контексте усилий по достижению прочного и комплексного ближневосточного урегулирования на международно признанной правовой базе", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в понедельник, по данным МИД России, состоялись консультации с Ханией спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаила Богданова.
Президент США Дональд Трамп 28 января 2020 года представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.
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Палестинцы и рад арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.