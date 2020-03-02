В Москве объявили номинантов на премию "Ника"

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пять картин претендуют на российскую премию "Ника" в номинации "Лучший игровой фильм": "Айка", "Грех", "Дылда", "Одесса" и "Француз", сообщили журналистам организаторы в понедельник.

В номинации "Лучший режиссер" представлены Кантемир Балагов, Сергей Дворцевой и Андрей Смирнов.

Премию "Ника" за лучшую женскую роль могут получить Самал Еслямова ("Айка"), Виктория Мирошниченко ("Дылда") и Елена Сусанина ("Керосин"). "За лучшую женскую роль второго плана" номинированы Вера Алентова ("Воскресенье"), Нина Дробышева, Наталья Тенякова ("Француз").

В номинации "Лучшая мужская роль" заявлены Алексей Агранович ("Юморист"), Алексей Вертков ("Воскресенье"), Александр Паль ("Верность"), Леонид Ярмольник ("Одесса"). На премию за лучшую мужскую роль второго плана претендуют Александр Балуев и Михаил Ефремов ("Француз"), Евгений Цыганов ("Одесса").

Вручение премии пройдет 29 марта в ККЗ "Вегас" в Москве.