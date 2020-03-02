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2020-03-02T17:12+0300
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В Москве объявили номинантов на премию "Ника"
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РИА Новости

В Москве объявили номинантов на премию "Ника"

17:12 02.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНа церемонии вручения Национальной кинематографической премии "НИКА"
На церемонии вручения Национальной кинематографической премии НИКА
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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На церемонии вручения Национальной кинематографической премии "НИКА" . Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пять картин претендуют на российскую премию "Ника" в номинации "Лучший игровой фильм": "Айка", "Грех", "Дылда", "Одесса" и "Француз", сообщили журналистам организаторы в понедельник.
Среди претендентов на звание лучшего фильма "Айка" Сергея Дворцевого, "Грех" Андрея Кончаловского, "Дылда" Кантемира Балагова, "Одесса" Валерия Тодоровского и "Француз" Андрея Смирнова, сообщили организаторы.
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В номинации "Лучший режиссер" представлены Кантемир Балагов, Сергей Дворцевой и Андрей Смирнов.
Премию "Ника" за лучшую женскую роль могут получить Самал Еслямова ("Айка"), Виктория Мирошниченко ("Дылда") и Елена Сусанина ("Керосин"). "За лучшую женскую роль второго плана" номинированы Вера Алентова ("Воскресенье"), Нина Дробышева, Наталья Тенякова ("Француз").
В номинации "Лучшая мужская роль" заявлены Алексей Агранович ("Юморист"), Алексей Вертков ("Воскресенье"), Александр Паль ("Верность"), Леонид Ярмольник ("Одесса"). На премию за лучшую мужскую роль второго плана претендуют Александр Балуев и Михаил Ефремов ("Француз"), Евгений Цыганов ("Одесса").
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Национальная кинематографическая премия "Ника учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств. Победители получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
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КультураСергей ДворцевойКантемир БалаговАндрей Смирнов (режиссер)Андрей КончаловскийНика (премия)Валерий Тодоровский
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