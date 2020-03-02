Фадеев прокомментировал пересмотр дела Константина Котова

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ ( Глава Совета по правам человека при президенте РФ ( СПЧ Валерий Фадеев надеется на объективный пересмотр дела активиста Константина Котова , сообщается на сайте Совета.

"Совет по правам человека выступал в его (Котова) защиту, в том числе перед президентом. Мой коллега Николай Сванидзе на встрече 10 декабря обращал внимание главы государства (Владимира Путина) на уголовное дело Котова. И уже в январе президент поручил Генпрокуратуре организовать проверку законности и обоснованности этого обвинительного приговора, и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования. Свою роль в деле сыграла и (уполномоченный по правам человека в РФ) Татьяна Москалькова. Она выступила с просьбой пересмотреть приговор. Надеемся на объективный пересмотр дела", - цитирует пресс-служба Фадеева.

В пресс-релизе отмечается, что Совет приветствует решение кассационного суда о новом апелляционном рассмотрении дела Котова.

В начале сентября прошлого года Тверской суд Москвы приговорил активиста к четырем годам колонии общего режима. Программист стал вторым человеком в стране, получившим реальный срок по подобному обвинению - первым был Ильдар Дадин, но в его случае Верховный суд приговор отменил.

Из заключения по делу Котова следует, что он неоднократно, а именно четыре раза, привлекался к административной ответственности за нарушения на митингах и пикетах, но, несмотря на административные наказания, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции.

В декабре 2019 года на дело Котова обратил внимание Путин. В ходе своей итоговой пресс-конференции он заявил, что изучит эту ситуацию. Уже в январе Конституционный суд после жалобы защиты программиста постановил пересмотреть дело. Вскоре после постановления Конституционного суда защита осужденного, настаивающая на его оправдании, подала кассационную жалобу на приговор. Через несколько дней в кассацию обратилась и Генпрокуратура.