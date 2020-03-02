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Проект об "арктических" налоговых льготах готов ко второму чтению в ГД
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РИА Новости

Проект об "арктических" налоговых льготах готов ко второму чтению в ГД

17:05 02.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, направленный на налоговое стимулирование поиска и оценки месторождений, разведки и добычи углеводородов на отдельных территориях Арктической зоны РФ, на рассмотрение Думы документ планируется вынести 4 марта, сообщил РИА Новости зампред комитета Леонид Симановский.
Проект, внесенный правительством РФ, предоставляет право перейти на уплату налога на дополнительный доход (НДД) и льготную налоговую ставку НДПИ пользователям недр, расположенных полностью или частично севернее 70 градуса северной широты полностью в границах Красноярского края, Якутии и Чукотского автономного округа.
Одновременно вводится вычет по НДПИ при добыче нефти на участках недр, расположенных полностью в границах Красноярского края, полностью или частично севернее 67 градуса северной широты и южнее 69 градуса северной широты, лицензия на право пользования которыми предоставлена до 1 января 2019 года.
Нулевая ставка НДПИ устанавливается для новых нефтяных провинций в Восточной Арктике в течение первых 12 лет. Также предполагается снижение до 5% ставки НДПИ сроком на 15 лет для проектов добычи нефти на шельфе и установление нулевой ставки НДПИ в течение 12 лет при добыче газа и добываемого с ним газового конденсата, предназначенного для производства сжиженного природного газа и производства товаров нефтехимии.
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По оценке кабмина, суммарный положительный эффект для бюджетной системы РФ от предоставления налогового вычета по НДПИ на период реализации проектов по разработке месторождений углеводородного сырья в Арктической зоне составит 1,9 триллиона рублей.
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Леонид СимановскийГосдума РФРоссияЭкономика
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