В ЕР прокомментировали публикации о сценариях выборов в Госдуму

"Участившиеся сообщения о различных предвыборных конфигурациях "Единой России" мы рассматриваем как повышение интереса к партии и оценку ее ключевой роли в политических процессах в стране. Тем не менее, мне о подобного рода обсуждениях неизвестно, равно как в вопросе объединения с какими-либо другими политическими партиями, так и в вопросе конфигурации будущих предвыборных списков", - сказал Хинштейн.