В ЕР прокомментировали публикации о сценариях выборов в Госдуму

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В "Единой России" рассматривают участившиеся публикации о предвыборных конфигурациях партии как повышение интереса к своей деятельности, заявил заместитель секретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн РИА Новости, добавив, что ему ничего неизвестно о возможной коалиции с другими партиями в новом составе Госдумы.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что партия власти намерена обеспечить себе конституционное большинство на будущих думских выборах за счет одномандатных округов. По сообщению издания, в правящей партии допускают, что по итогам думской кампании 2021 года какая-то из новых партий сможет преодолеть пятипроцентный барьер и в этом случае создать коалицию с ЕР. Кроме того, источники не исключают варианта, при котором на выборах в Госдуму списки ЕР возглавит президент РФ Владимир Путин, как это было в 2007 году.
"Участившиеся сообщения о различных предвыборных конфигурациях "Единой России" мы рассматриваем как повышение интереса к партии и оценку ее ключевой роли в политических процессах в стране. Тем не менее, мне о подобного рода обсуждениях неизвестно, равно как в вопросе объединения с какими-либо другими политическими партиями, так и в вопросе конфигурации будущих предвыборных списков", - сказал Хинштейн.
Он добавил, что согласен с позицией пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который заявил, что не ведется никакой подготовки для того, чтобы Путин возглавил список "Единой России" на выборах в Госдуму. Хинштейн заявил, что "пока обсуждать что-либо преждевременно".