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https://ria.ru/20200302/1566961219.html
В Киргизии милиция разогнала митинг сторонников экс-депутата
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РИА Новости

В Киргизии милиция разогнала митинг сторонников экс-депутата

16:50 02.03.2020
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БИШКЕК, 2 мар - РИА Новости. Милиция разогнала митинг сторонников экс-депутата Садыра Жапарова в столице Киргизии Бишкеке, передает в понедельник корреспондент РИА Новости.
Ранее около 800 сторонников экс-депутата собрались на центральной площади Бишкека Ала-Тоо и выдвинули ряд требований к власти, основное - немедленное освобождение Жапарова. В пресс-службе президента страны заявили, что власти рассмотрят требования митингующих. Однако расходиться протестующие не стали.
Вскоре после этого сотрудники правоохранительных органов начали силовой разгон митинга. Милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие забросали сотрудников правоохранительных органов камнями. Большая часть участников акции протеста разбежались по близлежащим улицам и дворам. Милиционеры отлавливали протестующих и отводили их в автозаки. В пресс-службе МВД сообщили РИА Новости, что пока не располагают информацией о числе задержанных.
В станции скорой помощи заявили, что кареты скорой выехали на место столкновений, однако информацией о количестве пострадавших там также пока не располагают.
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В настоящее время в центре столицы больших скоплений людей нет. Улицы патрулируют сотрудники милиции. На проезжей части лежат камни и перевернутые мусорные баки. Некоторые магазины закрылись раньше времени.
Суд Киргизии приговорил Жапарова к 11 с половиной годам лишения свободы за захват заложников во время митинга 7 ноября 2013 года в Иссык-Кульской области. Тогда митингующими был захвачен в заложники и несколько часов удерживался в машине губернатор области Эмильбек Каптагаев.
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Садыр ЖапаровБишкекКиргизияВ мире
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