В Киргизии милиция разогнала митинг сторонников экс-депутата

БИШКЕК, 2 мар - РИА Новости. Милиция разогнала митинг сторонников экс-депутата Милиция разогнала митинг сторонников экс-депутата Садыра Жапарова в столице Киргизии Бишкеке , передает в понедельник корреспондент РИА Новости.

Ранее около 800 сторонников экс-депутата собрались на центральной площади Бишкека Ала-Тоо и выдвинули ряд требований к власти, основное - немедленное освобождение Жапарова. В пресс-службе президента страны заявили, что власти рассмотрят требования митингующих. Однако расходиться протестующие не стали.

Вскоре после этого сотрудники правоохранительных органов начали силовой разгон митинга. Милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие забросали сотрудников правоохранительных органов камнями. Большая часть участников акции протеста разбежались по близлежащим улицам и дворам. Милиционеры отлавливали протестующих и отводили их в автозаки. В пресс-службе МВД сообщили РИА Новости, что пока не располагают информацией о числе задержанных.

В станции скорой помощи заявили, что кареты скорой выехали на место столкновений, однако информацией о количестве пострадавших там также пока не располагают.

В настоящее время в центре столицы больших скоплений людей нет. Улицы патрулируют сотрудники милиции. На проезжей части лежат камни и перевернутые мусорные баки. Некоторые магазины закрылись раньше времени.