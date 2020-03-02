Эксперты посоветовали москвичам не торопиться со сменой зимней резины

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Несмотря на плюсовую температуру в Москве и обещание теплой погоды в столичном регионе в ближайшее время, опрошенные РИА Новости автоэксперты не советуют водителям торопиться со сменой зимней резины на летнюю.
Ранее главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что на этой неделе в Москве температура в дневные часы будет постепенно повышаться, наиболее теплый день ожидается в четверг – воздух прогреется до плюс 10 градусов.
"Я думаю, что пока среднемесячная температура все-таки не будет выше +8, как положено по правилам (дорожного движения), менять рановато. Да и по времени года я бы не торопился это делать, потому что, я вас уверяю, еще будут и заморозки, будут проблемы на дорогах. Поэтому, я думаю, стоит пока все-таки воздержаться от переобувания", - сказал РИА Новости директор национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.
Заместитель председателя Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев напомнил, что по ночам и за городом температура может быть гораздо ниже, чем в городе в светлое время суток.
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"Март у нас в общем-то не летний месяц, а зимний, поэтому в марте очень рано менять резину. Могут еще обещать и минус, особенно в ночное время. Тем более, если кто-то едет за городом, там еще холоднее на несколько градусов, чем в Москве. Поэтому менять резину я и сам не собираюсь, и никому бы не посоветовал", - подчеркнул он.
Координатор движения "Общество синих ведерок" Петр Шкуматов не рекомендовал автолюбителям спешить с заменой резины до апреля.
"Ничего страшного для зимних колес при плюс 10 не будет, тормозные характеристики тоже от этого сильно не ухудшатся. Я всем рекомендую обычно менять резину, если зима нормальная, то в конце апреля, а с учетом того, что зима была в этом году необычайно теплая, то можно, наверное, в начале апреля поменять резину, когда установится устойчивая плюсовая температура", - пояснил он.
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Шкуматов, поделился, что тем не менее уже заметил водителей, заезжающих в шиномонтажи, а где-то, по его словам, даже образовались очереди.
"Но опять же погода непредсказуемая, если люди ездят в темное время суток или за городом, то могут быть сюрпризы в виде гололеда", - напомнил автоэксперт.