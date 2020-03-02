Эксперты посоветовали москвичам не торопиться со сменой зимней резины

"Март у нас в общем-то не летний месяц, а зимний, поэтому в марте очень рано менять резину. Могут еще обещать и минус, особенно в ночное время. Тем более, если кто-то едет за городом, там еще холоднее на несколько градусов, чем в Москве. Поэтому менять резину я и сам не собираюсь, и никому бы не посоветовал", - подчеркнул он.