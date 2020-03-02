ФАС следит за ростом цен на авиабилеты из-за коронавируса

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России на фоне ограничения авиасообщения с рядом стран из-за коронавируса изучает случаи роста цен на билеты, однако дела пока не возбуждаются, рассказал журналистам глава ведомства Игорь Артемьев

РФ на данный момент из-за коронавируса ограничила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей и Ираном.

"Мы внимательно следим за этим. Несколько случаев таких, которые мы сейчас изучаем, можно так квалифицировать, что есть определенные вещи", - ответил он на вопрос, наблюдает ли ФАС рост цен на авиабилеты из-за ограничения авиасообщения в свете коронавируса.

"Мы мониторим, следим, чтобы не было каких-то колебаний не в пользу потребителя, но пока каких-то дел нет", - пояснил он.

Тем не менее, о каких направлениях идет речь, глава ФАС не раскрыл: "Пока ничего конкретно сказать не могу".