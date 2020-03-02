Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-03-02T19:34+0300
https://ria.ru/20200302/1566957061.html
Страховщики России не получали обращений от туристов из-за COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1566128533_0:296:2853:1901_1036x0_80_0_0_73fe0ff289f304b40dd1763ac6746342.jpg
РИА Новости

Страховщики России не получали обращений от туристов из-за COVID-19

19:34 02.03.2020
138
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажиры в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
Пассажиры в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Обращений по поводу коронавируса от россиян, путешествующих по миру и застрахованных по полису выезжающего за рубеж, пока не поступали, рассказали опрошенные РИА Новости страховщики.
Согласно их данным, коронавирус, как острое инфекционное заболевание, входит в медицинское покрытие для выезжающих за рубеж. Это значит, что страховыми компаниями будут покрываться расходы на диагностику и лечение такого заболевания у застрахованного.
"В случае заболевания застрахованного и его дальнейшего пребывания на карантине, из-за которого он пропустил свой рейс, помимо оплаты медицинской помощи мы возместим расходы на транспортировку туриста (билеты) в Россию", — рассказали РИА Новости в одной из компаний.
При этом там отметили, что просто карантинное мероприятие без явных медицинских оснований не является страховым случаем.
Нестраховыми будут считаться и случаи нарушения режима посещения территорий, официально находящихся в зоне действия карантина.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй), возбудителем которой стал новый коронавирус COVID-19. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.
Участники карнавала в Венеции в защитных масках
29 февраля, 08:00Туризм
Новый карантин: куда лучше не ехать из-за коронавируса
000000
ТуризмТуризмСтрахованиеКоронавирусытуристыНовости - Туризм
Рекомендуем
Картина из серии Подсолнухи Винсента Ван Гога
"Подсолнухи" Ван Гога задержал в Токио коронавирус
Пассажиры стоят в очереди на регистрацию в аэропорту Внуково.
Во Внуково проверяют всех пассажиров, недавно побывавших в Италии
Дезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
Южную Корею охватывает эпидемия коронавируса
Смог в Москве
Эксперт рассказал, ждать ли летом смога от пожаров в столичном регионе
Кот в чемодане
Выяснилось, почему туристы отказываются от поездок
Участники карнавала в Венеции в защитных масках
Новый карантин: куда лучше не ехать из-за коронавируса
Продажа туров в Турцию
Большинство туристов переносят сроки поездок, не отказываясь от туров
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков рассказал о важности ответа Путина Эрдогану
Машины скорой помощи, подготовленные для перевозки больных коронавирусом в Тэгу, Южная Корея. 23 февраля 2020
В Южной Корее лидер секты, откуда пошло заражение COVID-19, извинился
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
В Южной Корее число погибших от коронавируса увеличилось до 26
Депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев
В Екатеринбурге депутат, вернувшийся из Италии, ушел на карантин
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
Вернувшихся из Италии в Москву россиян проверяют на коронавирус
Рыбный промысел
Путин подписал закон об отмене плановых проверок рыбопромысловых судов
Вид из окна российского самолета во время полета
Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10В НП "ГЛОНАСС" разрабатывают сервис для оповещения о свободных полосах
06:04В Россию вернулись задержанные в аэропорту Сеула россияне
06:03Люблинский суд Москвы проведет прения сторон по делу "Нового величия"
05:59Суд в США "реанимировал" дело об электронной переписке Хиллари Клинтон
05:55В США рассказали о планах испытать перехватчик гиперзвукового оружия
05:54Израильский министр заявил, что четвертые выборы будут нелегитимны
05:50В России создается новый полицейский бронеавтомобиль
05:41В КНДР заявили, что в понедельник провели артиллерийские учения
05:36Эксперты назвали пятерку наиболее подверженных кибератакам отраслей
05:25В ЕАО ученые исследуют тигров для создания "коридора" в Китай
05:20Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone
05:16Нетаньяху во вторник обсудит с правыми партиями формирование кабмина
05:07В Saxo Bank рассказали о перспективах конопляного бизнеса
04:54В Башкирии заключенным предложили есть съедобными ложками
04:51Нетаньяху прокомментировал данные exit poll
04:44В Забайкалье полностью восстановили движение на месте схода 12 вагонов
04:41Космонавты будут добираться на орбиту на "Ангаре" дольше, чем Гагарин
04:39Вышедший из президентской гонки демократ Буттиджич поддержал Байдена
04:33В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 28 человек
04:28Исследование выявило рост среднего размера ипотеки в России
Лента новостейМолния