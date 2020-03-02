Страховщики России не получали обращений от туристов из-за COVID-19

Пассажиры в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Обращений по поводу коронавируса от россиян, путешествующих по миру и застрахованных по полису выезжающего за рубеж, пока не поступали, рассказали опрошенные РИА Новости страховщики.

Согласно их данным, коронавирус, как острое инфекционное заболевание, входит в медицинское покрытие для выезжающих за рубеж. Это значит, что страховыми компаниями будут покрываться расходы на диагностику и лечение такого заболевания у застрахованного.

"В случае заболевания застрахованного и его дальнейшего пребывания на карантине, из-за которого он пропустил свой рейс, помимо оплаты медицинской помощи мы возместим расходы на транспортировку туриста (билеты) в Россию", — рассказали РИА Новости в одной из компаний.

При этом там отметили, что просто карантинное мероприятие без явных медицинских оснований не является страховым случаем.

Нестраховыми будут считаться и случаи нарушения режима посещения территорий, официально находящихся в зоне действия карантина.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй), возбудителем которой стал новый коронавирус COVID-19. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.