СМИ сообщили о двух новых смертях из-за коронавируса во Франции

"Три источника подтвердили, что два человека из департамента Уаза лишились жизни после того, как были инфицированы коронавирусом", - передает издание.
Отмечается, что один из двух - мужчина, проходивший лечение в больнице Амьена. Второй жертвой, по информации газеты, была пожилая женщина, скончавшаяся в больнице Компьеня.
"Таким образом, число умерших (во Франции) по данным на понедельник возросло до четырех человек. Уаза - наиболее затронутый (коронавирусом) департамент - на вечер воскресенья там было выявлено 49 случаев", - говорится в публикации.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч. В воскресенье сообщалось, что число выявленных случаев заболевания во Франции составляет 130.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса