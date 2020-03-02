СМИ сообщили о двух новых смертях из-за коронавируса во Франции

ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Число погибших от коронавируса во Число погибших от коронавируса во Франции достигло четырех человек - два новых смертельных исхода зафиксированы во французском департаменте Уаза, сообщает в понедельник газета Parisien

"Три источника подтвердили, что два человека из департамента Уаза лишились жизни после того, как были инфицированы коронавирусом", - передает издание.

Отмечается, что один из двух - мужчина, проходивший лечение в больнице Амьена. Второй жертвой, по информации газеты, была пожилая женщина, скончавшаяся в больнице Компьеня.

"Таким образом, число умерших (во Франции) по данным на понедельник возросло до четырех человек. Уаза - наиболее затронутый (коронавирусом) департамент - на вечер воскресенья там было выявлено 49 случаев", - говорится в публикации.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19