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Богданов и посол Египта обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
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РИА Новости

Богданов и посол Египта обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

16:42 02.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Египта в Москве Ихабом Насром развитие обстановки в Сирии, Ливии и на палестинских территориях, сообщили в МИД РФ.
Отмечается, что Богданов принял в понедельник египетского посла по его просьбе.
"В ходе встречи состоялось обсуждение складывающейся ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на развитие обстановки в Сирии, Ливии и на палестинских территориях. Были затронуты также актуальные аспекты дальнейшего укрепления российско-египетского взаимодействия в различных областях", - говорится в сообщении.
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Обострение конфликта в ЛивииИхаб Талаат НасрВойна в СирииМихаил БогдановМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЛивияСирияРоссияЕгипетВ мире
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