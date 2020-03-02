Богданов и посол Египта обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Египта в Москве Ихабом Насром развитие обстановки в Сирии, Ливии и на палестинских территориях, сообщили в МИД РФ.
Отмечается, что Богданов принял в понедельник египетского посла по его просьбе.
"В ходе встречи состоялось обсуждение складывающейся ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на развитие обстановки в Сирии, Ливии и на палестинских территориях. Были затронуты также актуальные аспекты дальнейшего укрепления российско-египетского взаимодействия в различных областях", - говорится в сообщении.