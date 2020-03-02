В Казани задержали мужчину, удерживавшего в заложниках жену и детей

"Ночью 2 марта в дежурную часть управления МВД России по Казани поступило сообщение об удержании в квартире женщины и двух несовершеннолетних детей. Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что 32-летний мужчина под угрозой причинения вреда здоровью членам своей семьи и взрыва газового баллона удерживает в квартире супругу и двух детей трёх и восьми лет", - говорится в сообщении.