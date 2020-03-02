В Казани задержали мужчину, удерживавшего в заложниках жену и детей

КАЗАНЬ, 2 мар - РИА Новости. Житель Казани в ночь на понедельник удерживал в заложниках жену и детей трёх и восьми лет, угрожая взорвать газовый баллон, сообщает МВД по Татарстану.
"Ночью 2 марта в дежурную часть управления МВД России по Казани поступило сообщение об удержании в квартире женщины и двух несовершеннолетних детей. Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что 32-летний мужчина под угрозой причинения вреда здоровью членам своей семьи и взрыва газового баллона удерживает в квартире супругу и двух детей трёх и восьми лет", - говорится в сообщении.
15 января, 15:08Мужчина с ножом удерживал девушку в "Москва-Сити"
По информации МВД, на уговоры полицейских мужчина не шел и требовал предоставить ему наркотики и спиртное, обещая в противном случае взорвать газ и нанести увечья близким.
После продолжительных переговоров, благодаря действиям замначальника УМВД России по Казани и психологов МВД, а также помощи одного из соседей, мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Ведомство отмечает, что в действиях подозреваемого усматриваются признаки преступления по статье "захват заложника". В настоящее время все материалы переданы в следственное управление СК по Татарстану.
29 ноября 2019, 16:11Суд в Ростове оставил под стражей удерживавшего заложников следователя