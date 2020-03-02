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Косачев и председатель политбюро "ХАМАС" обсудят ситуацию в регионе
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РИА Новости

Косачев и председатель политбюро "ХАМАС" обсудят ситуацию в регионе

16:40 02.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев 3 марта проведет встречу с председателем политбюро палестинского движения "ХАМАС" Исмаилом Ханией, сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента.
"Представитель руководства "ХАМАС" предложил провести встречу. Будем обсуждать Ближний Восток", - сказал Косачев РИА Новости.
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Президент США Дональд Трамп 28 января 2020 года представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и рад арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
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