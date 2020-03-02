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В финал конкурса "Учитель будущего" вышли 13 команд из СФО
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РИА Новости

В финал конкурса "Учитель будущего" вышли 13 команд из СФО

16:37 02.03.2020
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© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"Команды из Сибирского федерального округа, вышедшие в финал конкурса "Учитель будущего"
Команды из Сибирского федерального округа, вышедшие в финал конкурса Учитель будущего
© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. В финал конкурса "Учитель будущего" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – вышли 13 команд из Сибирского федерального округа, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Полуфинал конкурса в округе проходил с 28 февраля по 1 марта в Томском государственном педагогическом университете.
"В течение трех дней 55 команд учителей и две команды студентов из восьми регионов Сибирского федерального округа знакомились, общались, проходили конкурсные испытания и слушали лекции, приглашенных спикеров. По итогам полуфинала были определены 13 лучших команд, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса "Учитель будущего". Ими стали пять команд Кемеровской области, три команды из Новосибирской области, по две команды от Алтайского и Красноярского краев, а также одна команда от Иркутской области", – привели в пресс-службе слова заместителя генерального директора АНО "РСВ" Владислава Даванкова.
Очные соревнования учителей за выход в финал уже прошли в Санкт-Петербурге (СЗФО), Владивостоке (ДФО) и Томске (СФО), впереди еще пять полуфиналов в Екатеринбурге (УФО), Грозном (СКФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Уфе (ПФО) и Солнечногорске Московской области (ЦФО).
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Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд "Учитель будущего" запущен в ноябре 2019 года при поддержке министерства просвещения России. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб.
По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных событиях на базе Мастерской управления "Сенеж" – образовательного центра АНО "Россия – страна возможностей", а также в ключевых событиях сферы образования.
Профессиональный конкурс "Учитель будущего" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".
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